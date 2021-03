'Moskee is prima, maar niet hier', moslims zoeken al 20 jaar

Het is het verhaal van 20 jaar zoeken, vertelt voorzitter Bahaeddin Budak van de Islamitische Unie na afloop van het debat over een volgende mogelijke nieuwe plek voor de Arnhemse Ayasofya-moskee aan Omroep Gelderland. "Het komt altijd op hetzelfde neer: een moskee is prima, maar niet hier."

En dat geluid was woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad inderdaad meerdere malen te horen. VVD'er Steffenie Pape die het debat aanvroeg, stelt dat ze geen discussie wil over de vraag of er wel of geen moskee moet komen. Het gebied langs de Westervoortsedijk waar het college het nieuwe onderkomen wil bouwen, is alleen bestemd als bedrijventerrein. En daar is volgens haar al een tekort aan.

De Ayasofya-moskee is nu gevestigd in de Arnhemse wijk Klarendal aan de Sonsbeeksingel. Die zou te krap zijn, over onvoldoende parkeerplaatsen beschikken en geen uitstraling hebben. De zoektocht naar een nieuwe locatie duurt inmiddels 20 jaar. Wethouder Cathelijne Bouwkamp ziet een kavel aan de Westervoortsedijk, die nu nog bestemd is voor bedrijven, daarvoor als ‘kansrijke optie’.

Pape zegt te snappen dat de zoektocht van de moslims lang en ingewikkeld is. "Maar dat geldt voor veel bedrijven ook." Verschillende aanwezige advocaten en ondernemersverenigingen pleiten deze avond dan ook voor de ontwikkeling van bedrijvigheid op die plek en verwijten het college dat ze niet mee hebben mogen denken in de planvorming. Een aanwezige omwonende is bang dat het moskeeplan invloed heeft op de verkoop van zijn huis.

'Dat zou discriminatie zijn'

Hoewel hij positief wil blijven is de weerstand die hij telkens tegenkomt soms wel frustrerend, erkent Budak. "Niemand gaat zeggen: wij gunnen de moskee geen plek. Dat is namelijk discriminatie." Of dat volgens hem gevoelens zijn die wel leven? "Die kan ik niet lezen en die gedachten wil ik ook niet hebben."

"Maar het is wel een Berlijnse Muur die je steeds tegenkomt", beschrijft Budak. "Op een gegeven moment gaat die kapot. Want die is niet menselijk en doet onrecht aan de samenleving."

Toch houdt Budak goede hoop dat de nieuwbouwplannen voor zijn moskee doorgaan. "De bedrijven zijn maar één groep. En de meeste omwonenden hebben volgens mij geen bezwaren." Al vindt hij het jammer dat op zijn uitnodiging slechts vier buurtbewoners reageerden.

'Moskee kan positieve impuls geven'

Volgens Budak kan zijn moskee juist een positieve impuls aan de wijk geven. "We kunnen aan huiswerkbegeleiding doen of bijeenkomsten voor de buurt organiseren." En ook voor de vermeende parkeerproblemen zijn volgens hem oplossingen bedacht. Zo kunnen veel moskeebezoekers met de fiets, lopend of het openbaar vervoer komen, legt hij uit.

Pape stelt dat het laatste woord er nog niet over is gezegd en wil nog voor wethouder Cathelijne Bouwkamp met haar plan naar de raad komt in gesprek of dat wel nuttig is voor de stad.

