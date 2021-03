Duizenden nieuwe vakkenvullers in coronatijd, toch zijn veel jongeren werkloos

Jongeren hadden het moeilijk afgelopen jaar: ze waren veelal aan het werk in de horeca en juist daar vielen de klappen en dus raakten ze hun baan kwijt. Maar in de supermarkten was wel werk: het afgelopen jaar kwamen er zelfs 16.000 nieuwe vakkenvullers bij, berekende het CBS.

Bo van Oostrom uit Doesburg is sinds kort fulltime vakkenvuller. Ze deed een hbo-opleiding, maar al die online lessen vond ze maar niks en dus stopte ze er weer mee. Sindsdien werkt ze vrijwel fulltime bij de Albert Heijn in Doesburg.

"Dat vind ik leuk. Het is heel divers: ik doe niet alleen vakken vullen maar ook de kassa en restanten lopen. Sinds kort begeleid ik de vulploeg. Ik kan nu ook vrij weinig anders doen."

Overgrote deel

Veel jongeren raakten het afgelopen jaar hun baan kwijt. In heel Nederland nam het aantal werkenden in het tweede kwartaal met 173.000 af en het overgrote deel, 117.000, was tussen de 15 en 25 jaar oud. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral in de horeca vielen klappen, omdat kroegen en restaurants massaal dicht moesten. Het aantal kelners, barmedewerkers en keukenhulpen nam flink af. Maar niet in de vakkenvullersbranche: daar nam het aantal banen onder jongeren juist met 16.000 toe.

'Het begon met het hamsteren'

Bo werkt al langer als vakkenvuller, maar zag een hoop nieuwe gezichten het afgelopen jaar. "Het begon natuurlijk met het hamsteren aan het begin van corona. Toen merkte je echt wel dat we niet genoeg vakkenvullers hadden. Er kwam zoveel vracht. En je moet natuurlijk genoeg mensen hebben voor als mensen getroffen worden door corona."

Het vak is er wel anders op geworden sinds corona en dat is niet altijd positief. "Er zijn ook een hoop mensen die je afsnauwen dat je afstand moet houden. Ik probeer het altijd, ik doe mijn best, maar het lukt gewoon niet altijd als er tien mensen in het gangpad staan. Het is wat het is. Daar kan ik ook weinig aan doen."

Herstel

Overigens herstelden jongeren zich enigszins op de arbeidsmarkt in de tweede helft van 2020, maar nog niet tot het niveau van voor corona.

