Vrachtwagen ramt spoorviaduct; treinen rijden weer

Tussen Apeldoorn en Zutphen reden woensdag aan het begin van de avond geen treinen door een ongeluk. Er was een vrachtwagen tegen een spoorviaduct aangereden. Vervoerder Arriva zette bussen in.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur. "Het is nog moeilijk in te schatten hoe lang het oponthoud gaat duren", sprak een woordvoerder van Arriva rond 18.45 uur. "We wachten nog op een aannemer, dus we kunnen moeilijk inschatten wanneer het opgelost is."

Een uur later liet de vervoerder weten dat het spoor weer was vrijgegeven. Ook tussen Dieren en Zutphen - dat is hetzelfde traject - kon het treinverkeer worden hervat. Details over het ongeval zijn niet bekend.