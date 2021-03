Illegaal geopende sportscholen weer op slot, geen boetes uitgedeeld

De negen sportscholen in en rond Arnhem die vanmorgen zijn opengegaan tegen de coronaregels in, zijn allemaal weer dicht. Ze hebben geen boete gekregen, meldt de gemeente Arnhem.

Burgemeester Marcouch van Arnhem zei direct al dat er gehandhaafd zou worden. Dat gebeurde dus ook later op de dag. De fitnesscentra in Arnhem, Elst en Zevenaar wilden een zogenoemde gezondheidsmarathon starten.

Volgens de sportscholen gaat er te weinig aandacht naar een gezonde levensstijl. "Dat we daar een jaar geleden geen aandacht voor hadden, is tot daar aan toe. Maar nu weten we beter. We doen er alleen niks mee," zegt initiatiefnemer Thomas Verheij.

Verheij heeft voor de komende tijd meer sportplannen in petto: "Ik vind het zo belangrijk dat mensen weer onder begeleiding kunnen bewegen dat ik daar graag een coronaboete van 4000 euro voor betaal."

Marcouch: 'Ik zal streng opletten'

Burgemeester Marcouch heeft hem alvast gewaarschuwd: "Ik zal streng opletten. De besmettingen moeten omlaag, alles hangt nu af van ons gedrag."

De eigenaren van de fitnesscentra willen dat bewegen deel gaat uitmaken van het coronabeleid. "Heropening van de sportscholen is noodzakelijk. We hebben twaalf maanden lang aan de zijlijn toegekeken en grijpen nu in. Het is niet te verantwoorden dat mensen wel naar de slijter, de snoepwinkel en de fastfoodketens kunnen, maar niet mogen sporten."