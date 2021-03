Bezoekers weer onthaard in beautykliniek

"Als het aan mij had gelegen waren we om middernacht open gegaan, maar ik heb ook rekening te houden met mijn collega's ", vertelt eigenaresse Kelly Elfring. "We zijn heel blij dat we weer open kunnen, maar we hebben niet de zekerheid dat we na de volgende persconferentie open mogen blijven." Elfring geeft aan dat ze zich al genoeg zorgen heeft gemaakt over haar bedrijf en nu vooral positief probeert te blijven: "Ik heb er al heel veel stress van gehad, dus nu laat ik het maar over me heenkomen."



Niet alleen de eigenaresse, ook de cliënten zijn blij dat de kliniek weer open is. "Zodra ik hoorde dat ze weer opengingen heb ik direct een afspraak gemaakt", vertelt Jasmijn Jansen. Ze kon naar eigen zeggen een gezichtsbehandeling goed gebruiken: "Ik heb thuis wel producten, maar dit is echt een uurtje voor jezelf." Martine Bos is blij dat haar ontharingsbehandelingen weer door kunnen gaan en noemt de afspraken zelfs noodzakelijk: "Het is een deel van je leven, als je niet kunt gaan is dat echt een gemis."



Oneerlijke situatie

"Het was heel frustrerend dat klinieken die dezelfde behandelingen doen op andere plekken wel open mochten", vindt Elfring. Medische klinieken mochten wel open om behandelingen uit te voeren. Daarom heeft Elfring zich tegenover de gemeente Doetinchem hard gemaakt voor het heropenen van haar onderneming, zonder succes. "Doe ze of allemaal open, of allemaal dicht."



Ontharen was nodig

De cliënten die woensdagmorgen bij de kliniek terecht konden waren daar erg blij mee: "Het is niet alleen fijn omdat dit ontspannend is. De behandeling voor het permanent ontharen was ook echt weer nodig, anders groeien die haren gewoon weer terug."





