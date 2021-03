Crowdfundingsactie voor Polysport Dieren

Polysport Dieren zit in de problemen. Het bedrijf is door corona al een tijdje gesloten. En nu is door de sneeuw van een aantal weken geleden ook het dak van de tennis en de activiteitenhal op meerdere plekken beschadigd. Daarom heeft het bedrijf een crowdfundingactie opgezet via Getfunded.

Patrick Peters van Polysport: “Normaal gesproken repareren wij veel zelf of we betalen dit soort dingen uit eigen middelen alleen is nu het geld echt op. Tevens is deze klus te gevaarlijk en moeten wij het overlaten aan professionals.”

Polysport Dieren zet er ook wat tegenover. Klanten krijgen na een donatie ook eenmalig 15% korting op de indooractiviteiten of op de huur van de indoor tennisbaan. Inmiddels is via getfunded.nl na een kleine drie uur al 1200 euro opgehaald. Het doel van Polysport is 2940..