Partij voor de Dieren wil veestapel verkleinen, maar krijgt handen niet op elkaar

GroenLinks was de enige coalitiepartij die voor stemde. De ChristenUnie en de PvdA stemden tegen, terwijl juist in deze campagnetijd landelijk wordt verkondigd dat de veestapel wél moet worden verkleind. Het werd woensdag besproken in een vergadering over klimaatdoelstellingen.

Waarom PvdA en CU tegen stemden

Jan Daenen van de PvdA stemde dus tegen het verkleinen van de veestapel, terwijl landelijk juist 'ja' wordt gezegd. "Het verkleinen van de veestapel kan zinvol zijn als je kijkt naar stikstof", zegt hij. Maar bij klimaat ligt dat anders, vindt hij. "Stikstof komt dichter bij de bron neer dan CO2. En daar ging het hier over. Je kan dan een waterbedeffect krijgen, boeren die ergens anders gaan boeren en daar schiet het klimaat niks mee op."

Ook de ChristenUnie ging ogenschijnlijk tegen de eigen campagne in. De partij stemde tegen omdat het verkleinen van de veestapel geen doel op zich moet zijn. "En dit ging over het beleid. In de uitvoering kan je tot de conclusie komen dat het nodig is, maar het is geen doel op zich", vertelt Janneke Slingerland van die partij.

'Doelstellingen halen'

Lester van der Pluijm diende namens de Partij voor de Dieren het plan in. "We hebben in ons voorstel zelfs nog het woord vrijwillig toegevoegd om de partijen tegemoet te komen. De landbouw is een grote uitstoter en je wil naar die 55 procent CO2-reductie."

De provincie wil binnen tien jaar minder dan 55 procent CO2 uitstoten. Het klimaatplan werd aangenomen.