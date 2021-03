Primeur voor Arnhem: groot testlab voor elektrische bussen en vrachtwagens

Een primeur voor Arnhem dit jaar. In de Gelderse hoofdstad komt een groot internationaal testlab voor elektrische voertuigen. Vooral bussen en vrachtwagens worden daar straks getest. Het doel is om die grote elektrische voertuigen in de toekomst sneller te kunnen opladen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het project wereldwijd de eerste in zijn soort is. "Als een bedrijf dat bijvoorbeeld groene vrachtwagens ontwikkelt wil laten testen of die voertuigen geschikt zijn voor snel laden, moet het op dit moment zelf een testlab bouwen. Het lab in Arnhem is openbaar toegankelijk voor bedrijven van over de hele wereld", zegt een woordvoerder van het ministerie.

'Ontwikkeling grote groene voertuigen stimuleren'

Het project is een samenwerking tussen het ministerie, de provincie Gelderland en netbeheerders. "Met dit testlab willen we vooral de ontwikkeling van grotere groene voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens, stimuleren." Voor elektrische auto's zijn al testlabs. Bovendien is die techniek al verder ontwikkeld, aldus de woordvoerder van het ministerie.

Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal zegt dat het veel voor de provincie kan betekenen. "Hier worden mensen opgeleid voor nieuwe banen in de energietechniek. De komst van het lab zorgt er ook voor dat innovaties sneller op de markt komen."

ElaadNL, kennis- en innovatiecentrum voor gezamenlijke Nederlandse netbeheerders, zegt dat het lab naar verwachting op 1 september klaar is voor gebruik.

