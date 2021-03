Winkelen op afspraak: contact met klant even belangrijker dan omzet

Veel winkels hebben al de mogelijkheid om te laten bezorgen of af te halen. Nu kan er ook weer fysiek geshopt worden. De regels zijn wel streng. Zo mogen er slechts twee mensen per verdieping komen winkelen in blokken van minimaal 10 minuten.

Daarmee wordt bij lange na niet de omzet gehaald die de meeste winkels gewend waren. Maar omdat alle beetjes helpen, doen bijvoorbeeld de Hema en Blokker wel mee. Het contact met de klant is zo belangrijk, dat omzet nu even op de tweede plaats komt.

Praatje maken

Ook de Blokker in Doetinchem is weer open. Bedrijfsleider Anneke van Melsen is blij dat ze weer klanten kan ontvangen. "Heerlijk, de dag dat klanten weer in de winkel terechtkunnen, ook al is het mondjesmaat. Het is gewoon fijn dat we weer een praatje kunnen maken met de klanten en dat ze weer bij ons kunnen shoppen."

Bij de Blokker moet via een website een tijdslot geboekt worden. Klanten kunnen aangeven of ze 10, 20 of 30 minuten in de winkel willen zijn. De winkel heeft twee verdiepingen, waardoor er vier klanten tegelijk binnen mogen zijn.

Deur staat weer op een kier

Ook juwelier Hans Aalbers uit Velp is erg blij dat hij zijn zaken weer mag openen. Hij is al een tijdje bezig met een planning voor de komende dagen. Aalbers hanteert blokken van een half uur tot een uur, omdat 10 minuten binnen zijn bij een juwelier niet werkt.

Omdat zijn winkel in Velp twee verdiepingen heeft, kan de juwelier er vier klanten per keer kwijt. "De deur staat weer een beetje op een kier", zegt hij. "Na al die weken dat we helaas dicht moesten zijn en met veel moeite naar klanten toe konden, zijn we blij dat we vanaf nu langzaam maar zeker wat licht aan het einde van de tunnel zien."

Winkelen op afspraak? Dit moet je weten

Voor het winkelen op afspraak hanteert de rijksoverheid deze strenge regels:

Publiek mag de winkel alleen betreden met een bevestiging van het gereserveerde tijdslot en tijdens dat gereserveerde tijdslot.

Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het maken van een afspraak en het bezoek aan de winkel.

Maximaal 2 klanten tegelijk per verdieping per tijdslot van minimaal 10 minuten. Dit gebeurt in afgebakende tijdvakken, waarbij klanten gespreid komen en de afspraken gelden volgens het protocol.

In de winkel vinden uitsluitend activiteiten plaats gekoppeld aan het directe verkoopproces.

Er ontstaat geen oploop van publiek.

De klant komt alleen.

In de winkel mag slechts de hoognodige bezetting aanwezig zijn.

Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.