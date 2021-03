Een jaar lang corona: zoveel besmettingen waren er al in jouw gemeente

Precies één jaar geleden werd een man uit Kerkwijk (gemeente Zaltbommel) opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Het bleek te gaan om de eerste coronabesmetting in Gelderland. Wat er daarna is gebeurd, weet iedereen. Maar hoeveel besmettingen zijn er sindsdien in jouw gemeente geweest?

LocalFocus heeft op basis van cijfers van het RIVM een interactief kaartje gemaakt waarop het aantal besmettingen, overledenen en ziekenhuisopnames per gemeente te bekijken is.

Zo is bijvoorbeeld te zien dat Barneveld enorm hard is getroffen qua coronabesmettingen, terwijl in Zutphen in een jaar tijd zo'n 4000 mensen minder besmet zijn geraakt.

Maar hoe zit het in jouw gemeente? Bekijk het op onderstaand kaartje:

Let op: Het werkelijk aantal coronabesmettingen ligt waarschijnlijk hoger dan uit de RIVM-cijfers valt op te maken. Pas sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Ook nu is het nog aannemelijk dat niet iedereen die klachten heeft zich laat testen. Ook in de cijfers over ziekenhuisopnamen en overlijdens is er volgens het RIVM (waarschijnlijk) sprake van een bepaalde onderrapportage.

