Raadsenquête op de tocht; bezorgde Ermeloërs willen grondig onderzoek naar 'hoofdpijndossiers'

De kritiek zit hem met name in het aantal dossiers dat de gemeente wil onderzoeken en of er wel of geen raadsenquête moet komen. Dan zou onder meer de opgestapte oud-burgemeester Baars onder ede kunnen worden verhoord. Bezorgde burgers vrezen dat dat niet gaat gebeuren.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Die bezorgde burgers zijn inwoners die negatieve ervaringen hebben met de gemeente Ermelo. Vaak hebben ze hun gelijk via de rechter moeten halen. In bijvoorbeeld het dossier van Tomassen Duck-To, palletfabriek Ten Hove en Bar Twinns zijn fouten gemaakt door de gemeente.

Weinig vertrouwen

De rol van ambtenaren, het gemeentebestuur en met name van opgestapt burgemeester Baars moet worden onderzocht vindt de gemeenteraad. Maar daar hebben de inwoners weinig vertrouwen in.

"Ja, waar zijn we bang voor?", vraagt Peter Graafstal, raadsman "Dat de waarheid niet boven water komt. Want dat is uiteraard belangrijk. Dat betekent dat minimaal 5 zaken aan de orde moeten komen bij de raad, wil je een fatsoenlijk beeld krijgen van wat hier loos is. En er is hier inderdaad het een en ander loos."

Drie of Vijf?

Maar daar wringt het: de onderzoekscommissie wil maar drie van de zorgnoemde 'hoofdpijndossiers' onderzoeken. Ook is het nog maar de vraag of er een raadsenquête wordt gehouden. Dat is het zwaarste middel dat een gemeenteraad heeft. Vergelijkbaar met een parlementaire enquête in de Twee Kamer.

"Ambtenaren, de gemeentesecretaris, de oud-burgemeester moeten onder ede gehoord worden", vindt Cora van Eijsden. "Anders wordt deze zaak niet opgelost". Ook zij is een van de bezorgde burgers. Ze is actief binnen de Stichting Doeh die zich fel verzet tegen de overlast van eendenslachterij Tomassen Duck-To. Onlangs won de stichting nog een rechtszaak tegen de gemeente. Die wordt nu verplicht om toch opnieuw onderzoek te doen naar de stankoverlast van Duck-To.

Raadsenquête

Alle politieke partijen hebben eerder hun handtekening gezet onder een zogenoemde 'motie' die vraagt om een raadsenquête. Ook een brief ondertekend door de commissaris van de Koning spreekt klip en klaar van een raad enquête en dus moet die er komen vindt ook raadslid Han Wilhelm. Hij zit namens Burgerbelangen Ermelo in de commissie die de raad adviseert over de te onderzoeken dossiers.

"Nu bepaalt de commissaris van de Koning niet wat een gemeente moet doen, maar wat mij betreft moet de raadsenquête er komen", zegt Wilhelm daarover. Ook wil hij dat er vijf dossiers worden onderzocht in plaats van drie zoals nu voorgesteld. "Ik sta daarin wel alleen in de commissie", erkent hij. "De keuze van de dossiers is heel belangrijk. Je moet dan niet van te voren stellen dat je naar patronen gaat zoeken. Dat is belemmerend voor het onderzoeksresultaat. Als die patronen er zijn, wordt dat vanzelf wel duidelijk."

Gif

De raad besluit woensdagavond hoeveel hoofdpijn dossiers er onderzocht worden. Welke dat zijn of er dan ook een raadsenquête komt wordt later bepaald. Daarin wil de commissie overigens ook de bevolking over gaan raadplegen. Waar dit alles toe moet leiden is nog onduidelijk. Als het aan Cora van Eijsden ligt, moeten uiteindelijk ook de wethouders opstappen: "Met het opstappen van Baars is de angel er uit, maar het gif nog niet", zegt ze. "Ik denk dat er een grote schoonmaak moet zijn en dat we opnieuw beginnen met een volledig nieuw college."