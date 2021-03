Aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem explosief gestegen

In beslag genomen hennep in Velddriel. Foto: Politie De Waarden

Door de maatregelen tegen het coronavirus waren mensen veel vaker thuis of in de buurt van hun woning te vinden en werd meer criminaliteit gesignaleerd. Zo steeg bijvoorbeeld het aantal meldingen over het dealen van hard- en softdrugs vanuit woningen en op straat én illegale prostitutie.

Ook werd fors meer gemeld over geweldsdelicten, zoals mishandeling en openlijke geweldpleging. Dat is ook het landelijke beeld. Woordvoerder Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem: "Het straatbeeld, waarin daders normaal gesproken onopvallend konden opereren, werd door het effect van de coronamaatregelen opeens veel rustiger. Een gevolg hiervan was dat signalen van dergelijke misstanden sneller en meer herkend werden."

Hennepkwekerijen en illegaal vuurwerk

Dankzij de anonieme tips kon de politie in Gelderland onder meer een aantal hennepkwekerijen oprollen. Zo werden begin vorig jaar bij een inval in een woning in Velddriel acht verdachten opgepakt, die hennep aan het knippen waren. Verder werd in juli een ondergrondse hennepkwekerij in Hulshorst ontdekt en in augustus een grote hennepkwekerij met 2200 planten in een loods in Neede.

In Brummen konden agenten zwaar illegaal vuurwerk, wapens, illegale sigaretten en contant geld in beslag nemen en werden vier aanhoudingen verricht. En in schuren bij woningen in Poederoijen en Velddriel, in de Bommelerwaard, werd in december ruim 50 kilo illegaal vuurwerk ontdekt.

Top 5 aantal meldingen per gemeente in Gelderland:

Arnhem, 308 meldingen (+38 procent)

Nijmegen, 182 meldingen (+33 procent)

Apeldoorn, 137 meldingen (78 procent)

Overbetuwe, 94 meldingen (+31 procent)

Ede, 89 meldingen (+59 procent)

