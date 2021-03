Esther heeft weer wat klanten in haar winkel: 'Alle beetjes helpen'

"Eindelijk weer contact met lieve klanten", vertelt Esther, "die heb ik erg gemist." Sinds woensdag mogen maximaal twee klanten tegelijk per tijdslot in de winkel zijn om kleding te passen en te kopen. "Voor een winkel van 200 vierkante meter vind ik dat vrij weinig, maar alle beetjes helpen."

Vier uur van tevoren moet de klant de afspraak maken. "Hier zijn al dagen van tevoren afspraken gemaakt."

Zomer

Maar zet het zoden aan de dijk wat betreft de centjes? "Nee, het is een druppel op de gloeiende plaat", benadrukt Esther. "Maar alles pakken we beet. Je wilt weer gewoon ondernemen."

Verslaggever George Borghouts zocht Esther op in haar winkel:

Ze hoopt natuurlijk dat haar winkel snel weer helemaal normaal open kan. "Maar ik ben heel pessimistisch. Ik denk dat dat pas in de zomer gaat gebeuren. Mijn hoop is wel dat we 15 maart weer mogen, met weliswaar de maatregelen van de eerdere lockdowns.

Gespannen

De laatste maanden hebben weerslag gehad op Esther. "Gespannen. Je hebt iets opgebouwd in 13 jaar en dat zie je toch wel een beetje afbrokkelen en dat is heel pijnlijk. Maar we blijven wel optimistisch. De ondernemer in je komt nu extra naar boven. We laten ons niet zo maar uit het veld slaan."

