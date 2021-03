Meijer gaat sparren met Fred Rutten bij NEC: 'Gek als ik daar geen gebruik van zou maken'

Ineens zat hij daar weer op de tribune in Almelo en bekeek Rutten de bekerwedstrijd NEC - VVV. De geboren Wijchenaar werd geflankeerd door topscout Evert Bleuming, die elkaar kennen van hun lange periode bij FC Twente. De voormalig trainer van onder meer PSV, Vitesse en Feyenoord praat in Nijmegen tegenwoordig achter de schermen mee over het technisch beleid. Ook dinsdagavond tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch was Rutten weer aanwezig in De Goffert, net als tegen De Graafschap.

Rutten heeft geen ambitie meer om trainer te worden in Nederland. Wel wil hij nog een keer naar het buitenland. "Op dit moment heeft hij tijd en geen club", licht NEC directeur Wilco van Schaik toe. "Ik heb hem hoog zitten. Dit is kwaliteit. We hebben hem daarom gevraagd eens langs te komen en zijn mening te geven. Meer moet je er ook niet achter zoeken. Hij is voor niemand een bedreiging."

"Ik snap dat er vragen over komen, want Fred Rutten is een grote naam", vervolgt Van Schaik. "Hij heeft natuurlijk iets met deze regio waar hij vandaan komt. Dat heeft hij ons ook gezegd. Daarnaast vindt hij het gewoon fijn om na maanden weer eens in een stadion te komen. Alleen valt het nu extra op omdat de tribunes leeg zijn."

Wilco van Schaik: "Rutten hopelijk in de toekomst een rol bij NEC"

Rutten analyseert NEC ook op verzoek van zijn voetbalvriend Van Leeuwen. De 68-jarige Apeldoorner werd onlangs aangesteld als de nieuwe technisch directeur. Van Leeuwen kent Rutten uit zijn tijd bij Vitesse waar hij tussen 2012 en 2013 als trainer één seizoen actief was en de Arnhemse club naar de vierde plaats leidde.

Rutten en Van Leeuwen doorgronden nu de selectie van NEC tot in de kleinste details. Waar liggen de zwaktes, wie heeft potentie en komt in aanmerking voor een nieuw contract. En op welke posities is versterking nodig. Trainer Rogier Meijer is er blij mee. Tot nu toe sprak hij vooral met Van Leeuwen. "Ik praat met Ted over het elftal en hoe we dat gaan aanvliegen de komende tijd. Daarbij hebben we het ook over de organisatie van de club. We willen naar de eredivisie, dan is de organisatie ook belangrijk. Ik ben blij met iemand als Ted die er heel kort bij zit. Hij heeft enorm veel ervaring en bij goede clubs gewerkt."

Meijer heeft ook het gevoel dat NEC grote plannen heeft en mikt op een snelle terugkeer in de eredivisie. "Dat is ook de ambitie die past bij deze club", zegt hij. "Op een gedegen manier wordt gewerkt. Als je vijftien spelers haalt zonder een gedachte, kun je er ook zo weer uitvliegen."

Meijer: "Ambitie past bij NEC"

"Of we dit seizoen nog kunnen promoveren? Ja", zegt Meijer kort en krachtig. "Als we door blijven groeien, hoef je straks in de play-offs maar drie wedstrijden te winnen. Dat zijn wedstrijden zonder publiek, en niet uit of thuis. Het gaat erom hoe je gefocust bent. En als je er staat, heb je ook een kans."

Binnenkort zit Meijer ook aan tafel met Rutten. "Dat gaat inderdaad gebeuren. Ik zou wel gek zijn om daar geen gebruik van te maken. Het is prettig om samen een keer te sparren, maar voorlopig praat ik met Ted en hoor ik veel van hem. Ja, ik voel vertrouwen. Hij vraagt mij veel over hoe we spelen. Ik krijg daar een goed gevoel bij."

Als het aan Van Schaik ligt, krijgt Rutten overigens over een aantal jaren wel een meer officiële rol bij NEC. "Nu is het een vriendendienst, maar ik zou graag zien dat hij ooit iets voor de club kan doen. Misschien als commissaris bijvoorbeeld."