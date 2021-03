KNVB en Vitesse gaan zich inspannen voor fans bij finale

"Dat we het willen proberen, is een understatement", zegt Jaap Paulsen van de KNVB. "Sinds het publiek niet meer in het stadion mag zijn we er druk mee bezig om het publiek terug te krijgen. Maar of dat gaat lukken richting de finale, kunnen we echt niet zeggen. Dat hangt van twee factoren af."

De eerste factor is de routekaart van de overheid. "De overheid bepaalt in deze wat mag en wat niet mag, dus ook als het gaat om publiek. We zijn dus afhankelijk van de ontwikkeling van het virus. Als de cijfers dalen, is er meer mogelijk. Daar hopen we op en daar hebben we veelvuldig contact over met Den Haag", vertelt de KNVB.

Nieuwe mogelijkheden onderzocht

Ook het Fieldlabs-project speelt een belangrijke rol. Onlangs heeft de KNVB in samenwerking met de overheid getest met supporters tijdens twee wedstrijden, onder andere tijdens NEC-De Graafschap. "Het is niet zo dat dat project de sleutel is voor het feit of er publiek bij mag op 18 april, maar het geeft wel aan dat er nieuwe mogelijkheden worden onderzocht. Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk als het veilig is spelen met publiek, maar we zijn afhankelijk."

Kunnen ze van de bekerfinale dan ook niet gewoon een Fieldlabs-experiment maken? En een x-aantal supporters van beide teams toelaten? "Nee, het is natuurlijk niet zo dat we nu alles maar Fieldlabs kunnen noemen, want dan ben je er ook wel."

Vitesse: 'Geen valse verwachtingen'

Vitesse zegt woensdagmorgen ook nog niet veel te kunnen zeggen over de fans in betrekking met de bekerfinale. "We hopen natuurlijk en doen ons uiterste best. Als we weten wie de tegenstander in de finale is gaan we met alle betrokken partijen om tafel."

"Natuurlijk hopen wij dat het lukt om supporters mee te nemen en zullen daarover ook in contact blijven, maar wij willen ook geen valse verwachtingen scheppen", vertelt woordvoerder Wiebe Nelissen.

Loïs Openda vierde dinsdagavond in zijn eentje feest na het halen van de finale, tekst gaat daarna verder:

'Geen supporters, dat is verschrikkelijk'

Bij de supportersvereniging van Vitesse zijn ze zich bewust van het feit dat het waarschijnlijk een hele andere bekerfinale wordt dan in 2017. "Met de derde golf en de Britse variant. Ik zie het niet gebeuren dat er supporters mee mogen. Dat is verschrikkelijk, want hoe vaak maak je een bekerfinale mee", vertelt voorzitter Roderik van Veelen woensdagmorgen.

Hij denkt terug aan 2017, toen Vitesse de eerste prijs pakte in haar 125-jarig bestaan. "Wat maakte die bekerfinale zo mooi? Juist de entourage, de posters, de spanning, de colonnes bussen naar De Kuip en de energie in het stadion. Dat maakt het bijzonder. Nu zitten we straks met 1, 2, 3 of 30 mensen naar een lege Kuip te kijken. Dat is nog niet de helft van de ervaring."

Moet de supportersvereniging dan niet kijken of zij wat druk kunnen uitoefenen? "Wat moeten we roepen dan? En op wie moeten we druk zetten? Op Hugo de Jonge? Als het Thierry Baudet al niet lukt, dan zeker Roderik van Veelen van de supportersvereniging niet."

Maar dat betekent niet dat de supportersvereniging niets gaat doen. "We willen toch kijken of we creatief kunnen zijn en iets van een beleving kunnen creëren. Misschien met een sfeeractie in het stadion, of toch iets online of in de stad creëren. We moeten de cupkoorts toch laten opleven. We moeten niet denken, we doen er maar niets mee, want het blijft een grote prestatie voor ons."

