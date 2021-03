Gedoe om digitaal stemmen bij provincie: 'Het is een lachertje'

In de provincie Gelderland is gedoe ontstaan om het digitaal stemmen. Volgens sommige fractievoorzitters is het stemmen via een nieuwe app niet veilig genoeg. De fractievoorzitters zijn compleet verdeeld, zes zijn voor en zes zijn tegen.

Het plan wordt naar alle waarschijnlijkheid woensdagmiddag ingetrokken. De zes fractievoorzitters die nu tegen het gebruik van de app zijn, vormen met hun fracties een meerderheid.

Het intrekken gebeurt op het allerlaatste moment, de app zou namelijk woensdagmiddag voor het eerst gebruikt gaan worden. Statenleden kregen al een cursus om de app tijdens vergaderingen te gebruiken. "Het is een lachertje, we zijn een innovatieve provincie, maar kunnen niet digitaal stemmen", zegt Marcel Bruins van 50Plus.

Problemen met stemapp

Een van de problemen is dat de stemapp los staat van de normale vergadermethode. Frederik Peters van de VVD kaartte het probleem van de app onlangs aan. Volgens een evaluatierapport is een externe app niet ideaal. Het is namelijk moeilijker om vast te stellen of de uitgebrachte stem daadwerkelijk van een volksvertegenwoordiger is. Dat wordt door de onderzoekers als problematisch omschreven. "We gaan lijnrecht in tegen het ministerie", zegt Frederik Peters van de VVD.

Daarnaast is de twee factor authenticatie, dat is een manier om het inloggen beter te beveiligen, niet verplicht in de stemapp. Dat zorgt voor twijfel bij de PVV en Forum voor Democratie.

Verbazing bij helft partijen

Céline Blom van D66 is verbaasd door de twijfel. "We hebben een commissie - daar zat de VVD ook in - gehad, er is een besluit genomen en nu wordt het ineens ingetrokken. Bovendien is wat we nu doen - blokstemmen - illegaal."

Bij blokstemmen wordt per fractie gestemd, feitelijk wordt dan niet per individu gestemd terwijl elk Statenlid zelf moet kunnen stemmen.

Ook andere fractievoorzitters zijn verbaasd dat het plan ineens wordt afgeschoten, tot ergernis van Peters. "Er wordt echt lichtvaardig met deze risico's omgegaan", aldus de VVD'er. "Het is beter om twee voor twaalf het voorstel in te trekken, dan om twee over twaalf een brand te hebben veroorzaakt."

De uitslag van 6-6 komt ook omdat drie fractievoorzitters ontbraken in het overleg, dat zijn de ex-leden van Forum die als individuele Statenleden zijn doorgegaan.