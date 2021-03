Dubbel zo blij: kapper Zevenaar open na lockdown en verwoestende brand

Keihard is er gewerkt om vandaag open te kunnen. "Tot maandagavond zijn we hier bezig geweest. Het was best krap, want we zaten ook nog met die avondklok", vertelt Jantine terwijl ze geroutineerd de schaar ter hand neemt. "Vandaag zitten we vol, we gaan tot zeven uur door."

Brandlucht

De salon moet nog een beetje aangekleed worden. "De bloemetjes zijn net vanmorgen bezorgd, maar verder zit alles erop en eraan. En coronaproof natuurlijk, we kunnen hier voldoende afstand houden."

Precies twee maanden geleden zag het er even heel anders uit voor Jantine en haar medewerkers. Een brand verwoestte de kapsalon volledig. Alle spullen waren verbrand, overal rook en roetschade. "Inmiddels is het hele pand leeggehaald, maar je ruikt nog steeds die brandlucht. Heel heftig."

Eigenaar Jantine Vlastuin (achterin) kan weer knippen. Foto: Omroep Gelderland

Schouders eronder

Ondanks dit drama hebben de kappers van Your Hair Expert de schouders eronder gezet en zo snel mogelijk een tijdelijk onderkomen gezocht. "We wilden het liefst meteen na de lockdown weer open", zegt Vlastuin vol energie. "En dat is gelukt!" Eén van de klanten knikt instemmend: "Ik ben heel blij dat ze weer open kunnen. Na alles wat ze hebben meegemaakt met die brand."

Het duurt nog zeker een half jaar voordat het uitgebrande pand is hersteld. "Maar voorlopig zitten we hier goed", lacht Vlastuin.

