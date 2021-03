'Sappige' vleesvervanger van de toekomst komt uit Ede

"Waar die markt qua omzet tien jaar geleden nog rond de 70 miljoen zat, tikken we nu bijna de 200 miljoen euro aan", zegt Jeroen Willemsen van Foodvalley NL tegen Omroep Gelderland. Dat zijn de nieuwste cijfers van onderzoeksorganisatie IRI Nederland. "Het is eigenlijk al meer dan booming, het is gemeengoed geworden."

Volgens Willemsen kan dat te maken hebben met de coronapandemie. Daardoor zouden mensen meer geneigd zijn te kiezen voor diervriendelijke en milieuvriendelijke plantaardige producten.

Om mensen te stimuleren minder vlees te eten, is deze maandag de Nationale Week Zonder Vlees begonnen.

Nieuwe vleesachtige structuur

Birgit Dekkers en Ernst Breel springen in die populaire markt met hun start- up genaamd Rival Foods. "We ontwikkelen alternatieven voor rood vlees, gevogelte en vis", legt Dekkers uit.

Dat doen ze met Shear Cell, een baanbrekende techniek die ontwikkeld is aan de Wageningen Universiteit. Onder hoge temperatuur, druk en beweging worden plantaardige eiwitten in een bepaalde richting gelegd en zo krijgen ze een vleesachtige structuur.

Het is misschien wel dé nieuwe vleesvervanger van de toekomst. "Ons product is echt uniek in het feit dat het een hele spiervervanger is", vertelt Breel. "Zoals bijvoorbeeld een kipfilet of varkenshaas. Daar zijn nu nog geen alternatieven voor en dat kunnen wij maken."

"Het mondgevoel en de sappigheid zijn dan eigenlijk hetzelfde als bij vlees", vervolgt Dekkers die in Wageningen promoveerde op het onderwerp vleesvervangers en de Shear Cell technology.

De "draadjesstructuur" is nieuw in vleesvervangers Foto: Omroep Gelderland

Toekomst

De techniek wordt al langer wetenschappelijk onderzocht, maar nu pas commercieel toegepast, weet Willemsen te vertellen. De voorvechter voor een hogere consumptie van plantaardige eiwitten, denkt dat de vleesvervangers van Dekkers en Breel veelbelovend zijn.

"Dit soort producten maken een gezond en duurzaam leven wel heel erg makkelijk", zegt hij. "Als je gewend bent aan groente, aardappels en vlees, dan kun je er nu heel makkelijk groente, aardappelen met een heerlijke vleesvervanger van maken. Je hoeft niet veel anders te doen of in te leveren op bereidingsgemak en smaak. Daarom geloof ik heel erg in dit soort producten."

In supermarkt

Voor zover bekend is Rival Foods de enige ter wereld die Shear Cell-techniek voedsel ontwikkelt. De producten van de Edese start-up worden overigens nog niet verkocht. "We verwachten dat ons product binnen één of twee jaar op de markt verkrijgbaar is. Eerst bijvoorbeeld in restaurants en later - als we er klaar voor zijn - ook in de supermarkten", zegt Breel.