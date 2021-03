Veel trots en blijdschap bij Vitesse na halen bekerfinale

"Ja, heel mooi. Ik denk dat we het misschien eerder hadden kunnen afmaken. Maar dit is een heel mooi resultaat, daar moeten we van genieten. We hebben uitstekend gespeeld We zijn heel trots. Heel veel blijdschap. Voor mijzelf is het heerlijk, eindelijk een keer een finale spelen. Daar wil je voor voetballen. En dan een goal en een assist, dat is heel speciaal."

Nu aan ons

"We weten dat de competitie lastig wordt, dus daarom is de finale nu top. Als je kijkt toen ze de beker wonnen in 2017, we hebben daar wat video's van gezien. Dan zie je al die supporters, huilend van blijdschap. Het is nu aan ons. Morgen kijken we tegen wie we moeten. Het maakt niet uit wie, want in een finale kan van alles gebeuren."

Trainer Thomas Letsch zat niet aan het bier na de zege. "Nee, ik drink geen alcohol. Er staat er wel eentje klaar in de catacomben, misschien drink ik die nog op. Ik ben blij. Iedereen verwachtte dat we vandaag wel even zouden winnen. We hebben het heel goed gedaan en gaan verdiend naar de finale. Dat is super en ik ben heel trots op de ploeg, maar we zijn nog niet klaar. We moeten die finale nog spelen. En als je daar staat, wil je ook winnen."

Thomas Letsch Foto: Omroep Gelderland

"Nu is het even genieten, maar vanaf morgen bereiden we ons weer voor op de volgende wedstrijd. Het is heel bijzonder dat we voor de tweede keer in dertig jaar in de finale te staan. We weten hoe het de vorige keer is gegaan. We hebben de video's weer bekeken van de bekerzege en hopelijk kunnen we er nog één aan toevoegen. Voor dit soort finales voetbalt iedereen. Niet veel spelers hebben dat al meegemaakt, daarom is het zo bijzonder."

Ajax of Heerenveen

"Voor mij is het ook heel speciaal. Ik had het er nog over met Johannes Spors. We zijn afgelopen zomer begonnen en nu staan we in de finale. En we doen het ook goed in de competitie. Maar nu maken we een kans om echt een prijs te winnen. Het maakt mij niet uit wie de tegenstander wordt."

"Tegen Heerenveen hebben we nog een rekening openstaan, want we hebben in de competitie maar één punt tegen ze gehaald. Maar Ajax is altijd de grote favoriet. Maar wie het ook wordt, wij willen die finale winnen."

