Vitesse-spelers hebben liefst Ajax in bekerfinale

"Voor het plaatje is het mooiste Ajax. Vitesse heeft de beker in 2017 al gewonnen, dat is voor herhaling vatbaar. Het was vanavond toch anders, want in de halve finale wil je de entourage van het publiek met de spanning erbij. Maar inmiddels zijn we dit al gewend in coronatijd."

De doelman had het niet druk. "De eerste helft had ik niks te doen en de tweede helft pas aan het einde. Maar het is een goeie overwinning. We hadden voor rust twee kansen, daarvan hadden we er één moeten scoren."

'Wappert de kruising in'

Uiteindelijk was Oussama Tannane bepalend met een assist en een geweldig doelpunt. "Het was er wel een keer tijd voor, want de laatste tijd heb ik veel de lat en de paal geraakt. Ik raakte de bal een beetje met de buitenkant, met de voorkant van de wreef. Hij ging eerst naar binnen en draaide toen naar buiten en wappert zo de kruising in."

"Het was een zware pot. Overal waar ik ben, rende er iemand met mij mee. Maar nu de finale, liefst tegen Ajax. En het hartje dat ik maakte na dat doelpunt was voor mijn neefje, die is vandaag zeven jaar geworden. Deze is van oompie."