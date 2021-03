'Mijn hele familie heeft een gebroken hart', zegt dochter van omgebrachte klusjesman

De moord op klusjesman Mehmet Kiliçsoy (49) in Beuningen in juli 2020 was volgens de politie een ‘kille aanslag’. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het slachtoffer banden had met het criminele circuit en daarom gaat de politie uit van een persoonsverwisseling.

Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff noemde het dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht een ‘totaal onnodige dood’ en daarom is de politie er extra op gebrand de moord op te lossen.

Zie ook: 'Dood Nijmeegse klusjesman Mehmet Kilicsoy was vergismoord'

'Hele familie heeft een gebroken hart'

Mehmet was vader van een zoon van 22 jaar, een dochter van 19 jaar en nog een zoontje van 7 jaar. Zijn dochter vertelt in de uitzending hoe zeer ze haar vader mist. "Ik kon een week lang niet huilen. Ik wachtte echt op het moment dat iemand naar me toe kwam en zou zeggen: het is een grap. Maar dat is niet gebeurd. Mijn hele familie heeft een gebroken hart."

Zijn vrouw schreef een brief. In de uitzending werden daar stukken uit voorgedragen. "Als hij bij ons was, waren wij, de kinderen en ik, nooit bang. Nu ben ik bang om pech onderweg te krijgen, om zonder portemonnee te lopen, om alleen te zijn", was er onder andere te lezen.

'Hij verdiende dit niet'

Zijn dochter, die in de uitzending niet herkenbaar in beeld komt, vertelt hoeveel moeite ze heeft gehad met reacties op de moord. "Soms waren er nare reacties: waar rook is, is vuur. Maar dat is niet zo. Ik wil dat mensen weten dat het niet altijd een crimineel is die vermoord wordt. Iedereen mag en moet weten dat mijn vader een man is die dit niet verdiende."

Ook Mehmets vrouw reageert daar op in haar brief. "Ik heb altijd gedacht dat alleen slechte mensen dit soort dingen kon overkomen. Ik vraag eenieder om eerst goed na te denken alvorens een oordeel te hebben", schrijft ze.

Daders waarschijnlijk uit Amsterdam

De Nijmeegse Mehmet Kiliçsoy werd op maandag 6 juli rond kwart over acht neergeschoten door twee mannen met bivakmutsen op de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen toen hij daar voor een klus was. De mannen komen uit een witte bestelbus, een gestolen Volkswagen Transporter. Dat busje werd later die dag in Winssen gevonden.

De politie vermoed dat de daders uit de richting van Amsterdam komen. Zo werd het bestelbusje gestolen in de hoofdstad en werd een zwarte Renault Megane, die ook bij de zaak betrokken was, in uitgebrand teruggevonden werd in Zaanstad.