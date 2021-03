Feest bij Vitesse, Arnhemmers halen weer de bekerfinale na zege op VVV

Buiten het stadion begon de avond knallend. Ruim 100 supporters van Vitesse besloten de spelers een hart onder de riem te steken met vuurwerk. Het was hopen dat dat vuurwerk er ook voetballend zou komen.

Vitesse begon aanvallend aan het duel en had het eerste kwartier vooral veel de bal. Maar tot echte grote kansen leidde dat niet. Het eerste gevaar was na ongeveer twintig minuten van Matus Bero. De Slowaak schoot via een VVV'er in het zijnet.

Bero had het enige echte schot op doel in de eerste helft. Foto: Omroep Gelderland

Maar het echte knalvuurwerk bleef uit. Dat kwam ook doordat VVV vooral met elf man aan het verdedigen was en Vitesse te slordig was om er een keer goed doorheen te voetballen. Echte kansen vielen er daardoor niet te noteren in de eerste helft.

Tweede helft hetzelfde

De tweede helft had, helaas, veel van hetzelfde. Vitesse en VVV maakten er zeker geen echte bekerkraker van. Vitesse was wel weer veel aan de bal, maar mocht ook van geluk spreken dat de Griekse superspits Giorgos Giakoumakis een dot van een kans niet wist om te zetten tot een doelpunt.

Broja breekt de ban

Het was uiteindelijk Armando Broja die de ban brak. De Engelsman wist een voorzet van de belabberd spelende Oussama Tannane goed raak te koppen in de verre hoek. Het zorgde voor een grote opluchting in het Arnhemse kamp.

Foto: Omroep Gelderland

En dat betekende ook dat Vitesse iets meer ruimte kreeg om te voetballen en daar maakte uitgerekend Oussama Tannane zelf gebruik van. Met een prachtige uithaal van buiten het strafschopgebied schoot hij Vitesse definitief naar de finale: 2-0.

