Vet voelt zich vrij en prettig in aanvallende rol bij NEC

Hij geldt als een dynamische middenvelder met loopvermogen en veel duelkracht. Javier Vet is een belangrijke schakel in het spel van NEC dat dinsdag met 4-1 won van FC Den Bosch. Vet eiste een hoofdrol op.

De middenvelder scoorde twee maal, op belangrijke momenten. Al na vijf minuten en vijftien seconden na rust. Mentale dreunen voor het toch al kwaliteitsarme FC Den Bosch. "Het ging best makkelijk inderdaad", beaamde Amsterdammer Vet die aan zijn tweede seizoen bezig is bij NEC. "Het is onze verdienste denk ik. Ze hadden geen antwoord op onze speelstijl en we speelden met veel energie."

Vet ging daarin voorop. Hij is de aanjager van NEC maar dinsdagavond ook doelpuntenmaker. "Ik kreeg goede ballen van eerst Tavsan en direct na rust van Barreto. Die eerste kopte ik mooi tegendraads binnen. Het is fijn om je team met goals te helpen. Je zag dat we veel creëerden en dat is ook wel eens anders geweest. Vanuit een duidelijk structuur. Het kwam er allemaal wel goed uit", lachte Vet na de rimpelloze zege.

Energie

Hij heeft sinds de uitwedstrijd van vrijdag bij Roda JC een iets meer aanvallende rol. "Ik vind dat fijner", bevestigt Vet die met vertrouwen en plezier voetbalde op het Nijmeegse middenveld. "Ik kan nu wat meer energie kwijt en dat komt het team denk ik wel ten goede. Het klopt dat je dan plezier hebt, zeker als je ook nog twee keer kan scoren. Dat is dan een mooie beloning."

NEC zal vrijwel zeker play-offs gaan spelen. Rechtstreekse promotie lijkt kansloos. "De bal is rond he", gooit Vet er maar eens een cliché tegenaan. "We hebben niet in de hand wat boven ons gebeurd. Dat is een soort loterij. Maar wij moeten vanaf nu gewoon een goede fase neerzetten. Zorgen dat de automatismen erin gebracht worden en dat ze ook blijven. En ook zorgen dat we aan het eind van dit seizoen in goede vorm zijn", besloot Vet.