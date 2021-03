Eigenaar en directeur vakantieparken verdacht van verkrachting babysitter

Grote onduidelijkheden in een ontuchtzaak, die zich afspeelt in Zuid-Frankrijk. Een Edese vakantieparkeigenaar en zijn directeur zouden daar een babysitter hebben verkracht.

De rechtbank oordeelde woensdag dat de zaak terug moet naar de onderzoeksrechter. Er zijn te veel onduidelijkheden. Daarom is extra onderzoek nodig. Zo worden er onder meer getuigen gehoord.

Contact met vader en vriend

Verdachten zijn de 42-jarige Peter B. uit Ede en de 34-jarige Ferris van H. uit Apeldoorn. Zij zouden in de zomer van 2019 in Beausoleil (bij Monaco) de babysitter hebben verkracht. De vrouw was mee op reis en is 'aanzienlijk jonger' dan de mannen.

Na die bewuste nacht had zij als eerst contact met haar vriend en vader. De voorzitter wil dan ook dat zij alsnog snel gehoord worden om hun getuigenis te krijgen. Dat was niet gedaan.

Daarna ging zij naar de Franse politie. Beide mannen zaten daarop even vast en werden verhoord. Volgens de advocaat van Van H. liep haar cliënt letsel op toen hij vastzat.

Zijn cel was bovendien 'ontzettend smerig'. Zij wil opnames van de cel waar Van H. verbleef, want die zouden er zijn.

Rommeldossier

Tijdens de zitting bleken er dus nogal wat losse eindjes. Zo is niet duidelijk of de Franse politie de babysitter een alcoholtest liet doen. En wat daarvan al dan niet de uitkomst was.

Het dossier waarover de rechters zich bogen, was volgens de voorzitter niet ordentelijk; alsof er 'zo een nietje doorheen is geramd'. Over de vertalingen van de Franse verslagen zijn de rechtbank en de verdediging daarnaast ook niet enthousiast.

Nog meer opnames

De advocaten kregen kopieën van dvd's van de verhoren van B. en Van H., gemaakt door de Franse politie. Maar die waren niet afspeelbaar.

En dan zijn er de opnames van een GoPro-camera. Wat daarop is te zien, kan de advocaat van B. op dit moment niet zeggen, behalve dat het gunstig is voor zijn zaak. De beelden wil zij dan ook graag boven water krijgen.

'Vrolijk zwaaiend'

Afsluitend mag ook een Franse advocaat gehoord worden. Hij stond de mannen toentertijd bij en zat met hen op een terras nabij het politiebureau, vlak na hun vrijlating.

Hij zou kunnen beamen dat de babysitter op dat moment langsliep met haar moeder en 'vrolijk zwaaide' naar de heren. De advocaat van Van H. vindt dat een opvallende gebeurtenis.

Omdat de zaak weer in onderzoek gaat, is deze 'aangehouden'. De voorzitter gaf wel aan dat hij graag vaart wil maken, om zo snel mogelijk een zitting te plannen waarbij alle partijen aanwezig zijn.