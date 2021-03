Bij vlagen indrukwekkend NEC maatje te groot voor FC Den Bosch

NEC heeft het inhaalduel met FC Den Bosch eenvoudig gewonnen. De vijfde plek is weer in zicht voor de Nijmeegse club. Bij vlagen imponeerde NEC in de eigen zonnige Goffert.

Na de knappe zege bij Roda JC startte NEC vol vertrouwen tegen het laag geklasseerde FC Den Bosch. Binnen vijf minuten was het al raak. Vet kopte na een assist van Tavsan de 1-0 binnen bij de tweede paal en de thuisploeg had zijn gewenste start te pakken. Twee minuten later verzuimde Bruijn met een open kans om de tweede treffer te maken.

FC Den Bosch had weinig te vertellen en loste in het eerste half uur alleen een schot van afstand waar Branderhorst even moest optreden. Vooral in de slotfase van de eerste helft kreeg NEC grote kansen om de score opnieuw te verdubbelen. De grootste kans was voor Tavsan die op aangeven van Vet over schoot.

Fred Rutten

In de tweede helft, weer onder het toeziend oog van Wijchenaar Fred Rutten, kwam NEC wel snel op 2-0. Weer was het Vet die scoorde, nu na een prima bal van Barreto.

NEC zat op rozen en had ook na rust bijna niets te vrezen van Den Bosch. Tavsan maakte er een kwartier voor tijd 3-0 van toen hij met zijn linker de bovenhoek vond.

Bruijn alsnog

In de slotfase zorgde Bruijn, die de nodige kansen had laten liggen voor de 4-0. Paco van Moorsel zorgde direct daarna nog voor de eretreffer met een prachtig schot buiten bereik van Branderhorst. Zo boekte NEC een prima overwinning in een wedstrijd waarin de ploeg van Meijer in veel momenten goed voetbal liet zien.

