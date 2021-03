Burgemeester van Winterswijk roept 580 jongeren op voor het eerst te gaan stemmen

"Ik zag het boekje voorbijkomen in een praatprogramma op televisie", zegt Bengevoord over het idee de nieuwe stemmers op 17 maart te verrassen met bovengenoemd boekje. "Het is een heel grappig boekje en kan het ook de oudere kiezers aanbevelen."

'Democratisch recht'

De burgemeester roept de 580 jongeren in een begeleidende brief op 'gebruik te maken van het democratisch recht'. Bengevoord schrijft in de brief: "Met het uitbrengen van jouw stem bepaal jij mede hoe ons land de komende vier jaar wordt bestuurd. Maak daarom gebruik van jouw stemrecht op woensdag 17 maart bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Want elke stemt telt!”

In het boekje van Titia Hoogendoorn staat waarom het belangrijk is om te gaan stemmen, hoe je kiest op wie je stemt en hoe het precies in zijn werk gaat als je het stembureau binnenloopt. Bengevoord reikte in Winterswijk de eerste exemplaren van het boekje uit aan Boris Hochrath en Alexander van Kooten.