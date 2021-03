Wie schoten Mehmet dood?

De politie heeft nieuwe aanwijzingen die kunnen leiden naar de daders.

De klusjesman Mehmet van 49 is vader van drie kinderen. Hij wordt die zomerdag door twee mannen beschoten. Dit gebeurt op een plek waar veel mensen doorgaans samenkomen: ouders met kinderen en mensen op weg naar hun werk.

Een arts uit een praktijk in de buurt probeert Mehmet te reanimeren, maar de man gaat dood.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

In de afgelopen maanden heeft de politie veel informatie verzameld over de gebruikte auto’s rond de moord. Zo is er een witte Volkswagen Transporter. En in Zaanstad is een zwarte Renault Megane uitgebrand teruggevonden. Beide wagens waren gestolen.

Rode en zwarte Golf

“Er lijken ook twee andere auto’s betrokken te zijn bij het voorbereiden van de moord”, zegt Jennifer Schoorlemmer van de politie. Het gaat om twee Volkswagens Golf, een zwarte en een rode.

De twee Volkswagens komen twee dagen voor de moord in beeld. De rode Golf wordt op 4 juli rond half negen ’s ochtends gefilmd bij een tankstation aan de Schoenaker in Beuningen.

Er zitten meerdere personen in de auto en een van hen stapt uit. De politie hoopt dat iemand deze man herkent en/of weet wie er nog meer in de auto zaten.

Auto's op Wilhelminalaan

Die middag rijden de zwarte Golf en de witte Volkswagen Transporter, die bij de liquidatie wordt gebruikt, over de Wilhelminalaan in Beuningen. De witte bus wordt hier waarschijnlijk weggezet om later te gebruiken bij de moord.

Wie informatie heeft over deze wagens wordt verzocht de politie te bellen, op 0800-6070. Dat mag uiteraard ook anoniem, bel dan 0800-7000. Mogelijk zijn nog meer auto’s bij de moord op Mehmet gebruikt, ook dat hoort de politie graag.

Wie een vermoeden heeft op wie de daders het dan wel gemunt hadden, wordt ook verzocht de politie te bellen. Vermeld het zaaknummer, dat is 2020312832.

Je mag ook dit tipformulier invullen.