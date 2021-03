Lessen Staring College hervat na cyberaanval, politieonderzoek nog in volle gang

Sinds deze week is het de bedoeling dat elke middelbare scholier minimaal een dag per week weer les krijgt op locatie. Het Staring College hoopt dat dit volgende week ook in Lochem en Borculo mogelijk is.

Nu mogen alleen de examenleerlingen en een aantal andere klassen naar school komen. Alle andere leerlingen volgen alleen nog online lessen.

Losgeld

De afgelopen dagen is er volgens de school met man en macht gewerkt het ict-netwerk op orde te krijgen. Na de grote cyberaanval bleken veel gegevens versleuteld en veel bestanden niet meer toegankelijk. Daardoor konden er maandag helemaal geen lessen worden gegeven.

De school heeft losgeld betaald om weer toegang te krijgen tot de gegevens. Welk bedrag er is betaald, blijft nog onduidelijk.

Ook een woordvoerder van de politie kan daar 'in het belang van het onderzoek' nog niets over zeggen. Het onderzoek door de politie is volgens hem nog in volle gang. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

