Hoe goed werkt het coronavaccin? Doetinchemse ouderen krijgen uitnodiging voor onderzoek

Zo'n 3000 inwoners in de omgeving van Doetinchem krijgen een uitnodiging om mee te werken aan een onderzoek naar het coronavaccin. Het RIVM wil zo inzicht krijgen in de werking van het vaccin op de langere termijn.

De mensen die uitgenodigd worden vallen onder de zogeheten Doetinchem Studie. Die groep bestaat uit willekeurig gekozen volwassenen uit de omgeving van de Achterhoekse gemeente, die al meer dan 30 jaar wordt gemonitord. “Elke vijf jaar beantwoorden ze vragen over hun gezondheid en leefstijl”, legt immunoloog Annemarie Buisman uit.

Buisje bloed

Het onderzoek naar de werking van het coronavaccin komt daar bovenop. Wie aangeeft mee te willen doen, krijgt een pakketje thuisgestuurd. Daarin zit onder meer een vingerprikker om een paar druppels bloed af te nemen. Die kunnen ze in een buisje stoppen en opsturen naar het RIVM.

De deelnemers worden minstens een jaar gevolgd. De focus van het onderzoek ligt volgens Buisman op het afweersysteem en de antistoffen die door het vaccin worden aangemaakt. "Uit buitenlandse studies en Engeland, dat op ons voorloopt met vaccineren, weten we al dat het vaccin op korte termijn goed werkt. En ook in de verpleeghuizen lijkt het goed te gaan. Maar hoe zit dat over een paar maanden?"

De vraag is bij wie het vaccin goed werkt en wat de relatie is met de gezondheid van die persoon. “Daar hebben we de afgelopen jaren al best veel waardevolle informatie over verzameld. Het voordeel is dat je die gegevens aan elkaar kunt linken. Misschien kunnen je straks zeggen dat het vaccin minder goed of juist beter werkt bij mensen met een bepaalde aandoening.”

Ook jongeren onderzocht

Omdat de studie in Doetinchem al sinds 1987 loopt, bestaat de groep inmiddels alleen uit ouderen. “Dan scharen we de 50-plussers daar gemakshalve ook even onder”, aldus de immunoloog.

Het RIVM wil volgens haar ook onder andere leeftijdsgroepen onderzoeken wat het effect van het vaccin is. “Dat wordt op meerdere plekken uitgezet, maar omdat de ouderen nu gevaccineerd worden en de jongere groepen daar achteraan komen, hebben we nog iets langer om daarover na te denken.”