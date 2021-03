De buurt is in shock na vondst resten van baby in achtertuin: 'Dit is onmenselijk'

De bewoners van de Krokusstraat in 's-Heerenberg reageren geschokt op de vondst van stoffelijke resten van een baby in de achtertuin van een stel, dat vorige week uit elkaar zou zijn gegaan. "Hij was er klaar mee en heeft haar vorige week dinsdag de deur uitgezet", zegt een vrouw uit de buurt.

Ze schudt het hoofd over het grootschalig onderzoek van de politie een dag daarvoor. "Ik heb geen idee wat er is gebeurd", zegt ze. "Ik lees al de hele dag op Teletekst dat er in de tuin resten van een baby zijn gevonden."

Hoe lang het kindje daar al lag en hoe het om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Ze weet ook niet of de vrouw zwanger is geweest. "Ik vond ze vorig jaar wel dikker en heb het haar toen gevraagd. 'Nee hoor, hoe kom je erbij?', zei ze tegen me. Meer weet ik ook niet. Ik heb gisteren ook geen moment meer aan die baby gedacht."

'Schrikken als buurt'

Twee dixies (mobiele toiletten) in de straat herinneren nog aan het onderzoek door de politie. De bewoner van het huis is er niet. "Hij heeft vannacht thuis geslapen en is vanochtend door zijn vader opgehaald", zegt een vrouw die voorbij loopt, zichtbaar geschrokken van de gevonden babyresten. "Dit is heel erg, zoiets doe je niet. Het is onmenselijk."

Ze zegt dat het gezin er 'plusminus tien of twaalf jaar' woont. "Zij komt niet van hier en volgens mij is ze doof. Het is wel schrikken als buurt, helemáál als het om een baby gaat. Ze hadden twee kinderen, maar die waren al uit huis geplaatst."

Veel ruzie

Dat laatste wordt door een andere vrouw in de buurt bevestigd. "Nadat de twee kinderen het huis uit waren, was ze opeens wel erg mager. Dat was zo'n half jaar geleden. Er was veel ruzie achter de deur, we konden alles wel meekrijgen. Een maand of drie vloog er nog van alles door de woning, hoorde je glasgerinkel."

Ze zegt 'haar het hele weekend niet te hebben gezien'. Ze is zichtbaar ontzet dat een dergelijk drama zich bij haar in de straat heeft afgespeeld: "Een babylijkje... Of je het nu zelf doet of een ander, hoe krijg je dat over je hart? Dat is schokkend."

Burgemeester

Iets verderop zijn twee politieagenten bezig met een buurtonderzoek en loopt ook burgemeester Peter de Baat van Montferland de straat in. "Ik kom even een kijkje nemen", zegt hij en verwijst voor verder commentaar door naar een persbericht dat wordt verspreid.

Dat persbericht wordt niet lang daarna verstuurd en daarin wordt de burgemeester geciteerd: "Ik ben geschrokken dat er na onderzoek in ’s-Heerenberg daadwerkelijk stoffelijke resten van een baby zijn gevonden. De dood van een kind is ingrijpend, en het feit dat stoffelijke resten gevonden werden in een tuin maakt deze zaak nog vele malen ingrijpender. Voor datgene wat er zich heeft afgespeeld in de Krokusstraat, moeten we het politieonderzoek geduldig afwachten. Volgende week maandag zal ik in gesprek gaan met bewoners uit de buurt, om te helpen dit een plaats te geven."

