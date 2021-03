9-jarig slachtoffer aan de betere hand na motorongeluk

Een 9-jarige jongen uit Friesland raakte afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk op de motorcrossbaan in Nunspeet. In een bocht is hij de baan uitgegaan en tegen een boom beland. Een gebroken been, een klaplong en een scheurtje in zijn rechter oogkas was het gevolg. Inmiddels hebben de ouders aan voorzitter van de Motorclub Nunspeet, Alfred Landmeter, laten weten dat het de betere kant op gaat.

Wel ligt de knaap nog in het ziekenhuis. Zijn ouders hopen dat het slachtoffertje deze week weer naar huis mag. Mogelijk ligt de oorzaak van het ongeluk in een technisch mankement. Onduidelijk is nog of dit ontstaan is door het ongeluk of dat het vooraf al aan de orde was.

De ouders van de jongen zijn lovend over het reageren en handelen van de motorclub naar aanleiding van dit incident. Toch betreurt de club dat het ongeluk gebeurd is. Besloten is om nog een keer de veiligheidseisen na te lopen om te zien of er nog verbetering kan worden toegepast. Voorlopig ligt het slachtoffer nog in het Isala ziekenhuis in Zwolle en wacht hem een lang herstel.