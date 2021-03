Vitesse-icoon Guram Kashia weet het zeker: 'Wij halen de finale'

"Wij", zegt Kashia. Daarmee laat hij horen dat de verdediger zich nog altijd zeer nauw betrokken voelt bij de Arnhemse club. "Het is ook mijn club", stelt hij nog een keer.

Bijna vier jaar geleden was de Georgiër de aanvoerder van het team dat voor het eerst de KNVB-beker won. Hij weet dus als geen ander hoe het is om een halve finale van het bekertoernooi te spelen voor Vitesse.

Trainer Thomas Letsch heeft van de week benadrukt dat de halve finale tegen VVV geen normale wedstrijd is en daarom ging hij vandaag al met het hele team een hotel in. Dat begrijpt Kashia wel.

'De druk is hoog'

"Het is zo makkelijk om te zeggen dat je deze wedstrijd moet benaderen als alle andere. Dat kan namelijk niet. Het gevoel is namelijk heel anders. De druk is zo hoog. De club, de fans, de media, iedereen verwacht wat van je. Je gaat of de finale halen, of die éne fout van jou als speler kan je de beker kosten. Je moet dus mentaal heel sterk zijn. Maar het is goed dat we thuisspelen en dat het team goed presteert dit jaar en een goede coach heeft. Dat maakt het makkelijker."

Relax zoveel als je kan

Om goed te presteren in deze wedstrijd is er volgens de Georgiër maar één remedie. "Relax, zoveel als je kan. Luister naar muziek, blijf gemotiveerd en blijf weg van de druk. Vitesse is beter dan VVV, dus als je zonder druk speelt op de manier waarop het heel lang goed ging, winnen ze. Aan de concentratie zal het niet liggen, want die is er honderd procent tijdens zo'n wedstrijd."

Guram Kashia viert feest met de KNVB-beker. Foto: ANP

'Ik zit voor de televisie'

Net als alle Vitesse-supporters zit de verdediger, die zeker acht jaar voor Vitesse voetbalde, voor de televisie, maar dan in Tblisi. "Natuurlijk ga ik kijken, voor 100 procent. Of ik dat met de hele familie doe? Het maakt me niet uit wat de rest doet, maar ik zit. Ik probeer zoveel mogelijk van Vitesse te zien en als ik iets niet kan zien, kijk ik de hoogtepunten terug. Ik krijg ook altijd pushnotificaties op mijn telefoon als Vitesse scoort."

Heerenveen of Ajax?

En scoren, moet vanavond snel gebeuren denkt Kashia. "Dan wordt het makkelijker voor iedereen op het veld, dan zakt de spanning misschien wat weg."

En als er dan gewonnen wordt, heeft het Vitesse-icoon een duidelijke favoriet voor ogen voor de finale. "Natuurlijk moet je iedereen verslaan om de beker te winnen, maar Heerenveen zou echt perfect zijn. Dan is de kans natuurlijk het grootste. Ajax is verreweg de beste club van Nederland, dat is Champions League-niveau. De rest niet."

