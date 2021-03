Ondanks ophef over plaatsen nazifoto, gaat GroenLinks door met politicus

GroenLinks Nijmegen boog zich dinsdag over de kwestie en kwam tot de conclusie dat Bellemakers welkom is in de fractie, als tijdelijke vervanger van de zwangere Cilia Daemen.

"Afgelopen zondag plaatste Huub Bellemakers een tweet waarin hij een bezoek van Forum voor Democratie aan Nijmegen vergeleek met een nazi-bijeenkomst. Huub vindt achteraf dat hij deze tweet niet had moeten plaatsen en vond de vergelijking ongepast en onnodig", laat GroenLinks in een verklaring weten.

"Overigens wordt er binnen FvD wel degelijk geflirt met racisme en antisemitisme en dat is zeer ernstig en verwerpelijk. GroenLinks maakt zich hard voor een gelijkwaardig Nederland en strijdt altijd tegen racisme en discriminatie", benadrukt de partij.

De foto die Bellemakers plaatste was de 'Bijeenkomst tegen het Bolsjewisme' op 29 juni 1941 in Nijmegen. Hij stelde eerst dat de foto niet in Nijmegen was genomen, maar dat bleek wel zo te zijn.

Onder anderen Jesse Klaver, lijsttrekker van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen, nam afstand van de foto. "Volstrekt onacceptabel", noemde Klaver het.

Hij gaf aan zich niet inhoudelijk met de kwestie te gaan bemoeien, maar dat aan de lokale GroenLinks over te laten. En die blijft dus achter Bellemakers staan: "Huub is welkom in onze fractie."

