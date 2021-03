Ondernemer dupe van diefstal uit bedrijfswagen

De politie is op zoek naar deze twee mannen. Het is zondag 31 januari. Beiden dragen koffers met daarin gereedschap.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Even hiervoor is ingebroken in een bedrijfsbus aan de Kennedystraat. De buit is flink en de schade voor de ondernemer is enorm.

Weet jij wie deze mannen zijn? De politie hoort het graag via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Zaaknummer: 2021047684.

Er is ook een online tipformulier.