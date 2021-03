Er komt een grote overnachtingshaven voor schippers, werkzaamheden gestart

Op de Boven-Rijn en Waal is nu nog een tekort aan overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers. Ze kunnen daardoor niet voldoen aan de wettelijke vaar- en rusttijden. Daarom legt Rijkwaterstaat de overnachtingshaven aan. De haven komt in de Beijenwaard en krijgt vijftig ligplaatsen.

Archeologische vondsten

De kapwerkzaamheden zijn een paar weken geleden al begonnen, maar hebben een tijdje stil gelegen vanwege hoogwater. "Nu het water gezakt is, kunnen we het laatste stukje doen", vertelt Abe Schuring van Boskalis, de aannemer die de enorme klus klaart. Er wordt ongeveer vier hectare aan bomen en struiken gekapt. In 2016 heeft de provincie dat al gecompenseerd en op een andere plek in de gemeente bomen terug geplant.

Binnenkort begint ook archeologisch onderzoek. "We weten dat hier een circumvallatielinie moet liggen uit de Tachtigjarige Oorlog en loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog, dus als we dat kunnen blootleggen zou dat mooi zijn. "

Spijk, overnachtingshaven. Foto: Omroep Gelderland

Er moet een stuk van ongeveer vijftig hectare uitgegraven worden. Het zand zal grotendeels worden afgevoerd via het water. Ook gaat een deel via een buis over de dijk naar de zandplas aan de overkant. "Zo beperken we ook het vrachtverkeer en overlast daarvan op de dijk", laat Lieke van der Sande van Rijkswaterstaat weten.

Voorzieningen voor schippers

Naast 50 reguliere ligplaatsen voor schepen van maximaal 135 meter, komen er twee ligplaatsen voor duwschepen met duwbakken en speciale ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke ladingen. Ook komen er voorzieningen voor de scheepvaart, zoals een auto-afzetsteiger, parkeerplaatsen en walstroom. Daarnaast worden er camperplekken gerealiseerd en wordt een stukje natuurgebied.

Nog voor de zomer moet de echte aanleg van de haven beginnen. In 2023 moet alles klaar zijn.

