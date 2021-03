Kappers na maanden weer open, veel agenda's al vol

"Ik heb er zin in, ik ben wel klaar met het thuiszitten," vertelt kapster Pien van Esta Haarmode in Winterswijk. "We zijn aan het voorbereiden op een drukke week. We zijn voor maart al een heleboel leuke insta-posts aan het maken, zodat we dat straks niet onder het werk hoeven te doen. De eerste drie weken zijn we namelijk helemaal volgeboekt."

"Normaal zijn we vanaf 08.00 uur open," vertelt ze verder. "We gaan nu vroeger open omdat we zo veel mogelijk klanten willen helpen. Ook in de avonden gaan we langer door. Waarschijnlijk houden we het wel vol, na drie weken gaan we weer terug naar het oude tempo."

Burgemeester als eerste aan de beurt

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk stond woensdag al vroeg voor de deur van de kapsalon. "Mijn krulletjes zijn er weer af, het is lekker kort. Heerlijk. Ik ben ook drie maanden niet geknipt en het was heel erg nodig. Fijn dat het weer kan."

Niet alleen de burgervader was goed gemutst. Een andere klant kwam zingend de salon binnen: "Ik was zo blij dat ik weer geknipt kon worden! Als je haar niet goed zit, voel je je ook niet blij. Ik heb ook een doos bonbons meegenomen voor de dames."

De krulletjes van de burgemeester zijn er weer af Foto: Omroep Gelderland

Cadeautje voor alle klanten

Esta Haarmode is overigens niet de enige kapperszaak met een volle agenda. Ook kappers uit Apeldoorn, Harderwijk en Doetinchem gaan een drukke periode tegemoet. "Vanaf de zondag voor de persconferentie begon de telefoon af te gaan, dat is niet meer gestopt tot en met donderdag," vertelt kapster Petra van Hairworld Kappers in Apeldoorn. "De aankomende twee en een halve week zitten we vol."

"Wij zitten de komende drie weken helemaal vol," vertelt kapper Hans van Mardi Kappers in Doetinchem. "We gaan er gewoon aan beginnen en over drie weken is iedereen weer bij. We geven alle klanten ook een cadeautje, omdat we het fijn vinden dat we ze mogen helpen."

