Resten van baby gevonden in achtertuin 's-Heerenberg

De politie heeft in 's-Heerenberg de stoffelijke resten gevonden van een baby. Dat gebeurde in de achtertuin van een woning aan de Krokusstraat, waar maandagmiddag en -avond al onderzoek werd gedaan.

Maandagmiddag begon de politie met een grootschalig onderzoek na een tip. De voortuin werd afgezet met zwarte hekken en in de achtertuin werd een witte tent geplaatst. In de middag troffen agenten de resten van een baby aan. Hoe lang het kindje daar al lag en hoe het om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar.

De politie laat weten dat het onderzoek geruime tijd in beslag zal nemen en dat het nu wachten is op de onderzoeksbevindingen. Maandag werd al een man gehoord door de politie. Hij gaf in gesprek met Omroep Gelderland aan nergens van verdacht te worden. De politie laat op dit moment niet weten of ze verdachten in beeld heeft.

