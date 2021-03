KIJK LIVE MEE | Herdenking bombardementen op Doetinchem

Kijk hier live mee:

Eind maart 1945, een maand voor de bevrijding door Canadese grondtroepen, werd Doetinchem in een tijdsbestek van vijf dagen getroffen door drie bombardementen. De bommen, afgeworpen door geallieerde vliegtuigen, kostten naar schatting 140 mensen het leven en legden een groot gedeelte van de binnenstad in puin. Daarmee behoorde Doetinchem tot de relatief zwaarst getroffen steden van Nederland.

Het programma

Het productiehuis van de rockopera FREYHEYT heeft in samenwerking met Henk Schutman, Joop Boerstoel en de gemeente Doetinchem een afwisselend en muzikaal programma in elkaar gestoken. De herdenking start 16:45 uur met carillonspel van beiaardier Roel Smit. Om 16:55 luiden de klokken van de Catharinakerk over heel Doetinchem: dat is het tijdstip dat 76 jaar geleden de eerste bommen vielen.

Een strijkersensemble Musica Montea speelt passende muziek, Esther Ruesen (directeur van het Stadsmuseum en talentvol dichter) draagt voor uit eigen werk en burgemeester Boumans spreekt de inwoners van Doetinchem toe. Sam Kolenbrander zingt daarop het aangrijpende nummer ‘Everyday Life’ van Coldplay. Net als Michelle Heitink acteert hij ook in FREYHEYT. Zij zingt het ‘Wiegeliedje voor Julia’ uit die musical. Natuurlijk wordt ook de jeugd bij de herdenking en uitzending betrokken. Leerlingen van het Ulenhof College leveren een speciale bijdrage.

Vandaag de dag worden nog steeds steden gebombardeerd. Columnist van De Gelderlander, de Syrische vluchteling Anwar Manlasadoon vertelt hoe het voelt als jouw stad vanuit de lucht wordt aangevallen.

Vorig jaar werd de herdenking vanwege corona beperkt tot het luiden van de klokken. Dit jaar gebeurt dit om dezelfde reden met een livestream vanuit de Catharinakerk.

De live herdenking van de bombardementen op Doetinchem is vandaag vanaf 16.45 uur te zien via YouTube en Facebook.

Daarnaast is er vanaf 17.20 uur de documentaire Met het begin van de lente te zien op TV Gelderland. Een documentaire over de drie geallieerde bombardementen over Doetinchem. Meer informatie over de documentaire lees je in dit artikel.