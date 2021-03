ANALYSE | Vitesse is het aan zijn stand verplicht om de bekerfinale te halen

Relatief makkelijk nam Vitesse de hindernissen op weg naar de laatste vier van het KNVB-bekertoernooi. Willem II en ADO Den Haag zijn laagvliegers in de eredivisie en in de kwartfinales stuitte Vitesse zelfs nog op een eerste divisieclub. Ook Excelsior werd in Rotterdam verslagen, al gebeurde dat met hangen en wurgen. Met VVV treft de Gelderse club nu opnieuw een tegenstander van minder niveau. Een gunstige loting dus.

Natuurlijk gelden in het bekertoernooi soms andere voetbalwetten, maar een geconcentreerd en scherp Vitesse mag zich door VVV, met alle respect, nooit laten verrassen.

Grote belangen

Vitesse strijdt voor Europees voetbal, ieder seizoen het grote doel in Arnhem. De beker winnen, net als in 2017, zou sensationeel zijn en betekent een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Als Ajax in de finale de tegenstander wordt en de dubbel pakt, dan schuift het 'bekerticket' door naar de competitie. Die belangen zijn gigantisch, zeker nu de club met zijn dure huishouding door de coronacrisis gedwongen wordt tot forse bezuinigingen. Er staan miljoenen euro's op het spel.

Kaartenhuis

Een finale in de Rotterdamse Kuip, helaas nog zonder publiek, zou het bizarre seizoen van Vitesse kleur geven. Tot eind januari maakte de niet eens zo brede selectie indruk en kreeg het van alle kanten lof toegezwaaid voor het energieke en aantrekkelijke spel. Maar uitgerekend tegen VVV stortte alles wat was opgebouwd als een kaartenhuis in elkaar (4-1 in Venlo). Vijf wedstrijden lang was het voetbal daarna armoedig en onherkenbaar.

Zaterdag, ook weer tegen VVV, richtte Vitesse zich echter op, nu met een 4-1 overwinning. De Noord-Limburgers kregen daarmee de eerste mentale tik om de oren. Vanavond moet Vitesse op herhaling, anders is de competitieoverwinning niets waard geweest. Uitschakeling geldt voor Vitesse op voorhand al als een enorme deceptie.

Rasvoetballers

Vitesse beschikt over veel meer kwaliteit in de groep dan de tegenstander uit Venlo die het moet doen met ongeveer een kwart van het spelersbudget waarover de Arnhemmers mogen beschikken. VVV beschikt niet over rasvoetballers als Richedley Bazoer of Oussama Tannane. Op alle posities heeft Vitesse betere spelers, de spitspositie misschien uitgezonderd. Daar staat bij VVV immers eredivisietopscorer Giorgos Giakoumakis die al 23 goals heeft gemaakt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het blijft oppassen voor Giakoumakis. Foto: BSR Agency

Giakoumakis

Giakoumakis barst van het zelfvertrouwen en heeft zoals een echte centrumspits het betaamt een neusje voor de goal. Alles lijkt dit seizoen te lukken bij de Griek die tijdens de competitiewedstrijd Venlo de grote beul was van Vitesse met vier goals. Vooral bij standaardsituaties faalde Vitesse op 27 januari. Zaterdag in GelreDome lag Giakoumakis echter aan de ketting bij de sterke verdedigers Jacob Rasmussen en Danilho Doekhi. Eén keer ontsnapte hij slim, maar ging de vlag omhoog voor buitenspel.

Nieuwe mat

Behalve meer kwaliteit heeft Vitesse vanavond het voordeel van een nieuwe grasmat in het eigen stadion. In GelreDome, ook zonder de steun van de fans, voelt Vitesse zich goed. Alleen van FC Twente werd onlangs verloren. Vitesse heeft een ploeg die graag over de grond combineert, agressief afjaagt en de aanval zoekt. Dat lukt op een goed veld veel beter dan in de knollentuin die na de winterstop dramatische vormen aannam. De nieuwe ondergrond is ontegenzeggelijk een voordeel vanavond voor het 'voetballende' Vitesse.

Tekst gaat verder onder de foto.

Thomas Letsch. Foto: BSR Agency

Voorbereiding

Onder optimale omstandigheden bereidt Vitesse zich dezer dagen voor op de bekerkraker. Letsch ('dit is geen normale wedstrijd') heeft alle spelers tot zijn beschikking, in tegenstelling tot zijn collega Hans de Koning. Luxe-problemen dus voor de bekerwinnaar van vier jaar geleden.

In de voorbereiding wordt niets aan het toeval overgelaten. Vanmiddag komt de selectie al vroeg bij elkaar in een hotel. Om het juiste gevoel te krijgen. Op het menu staan onder meer tactische (video)besprekingen, verplicht rusten en een gezamenlijke maaltijd. De bus zet de spelers dan rond half acht af bij stadion GelreDome. Vanaf dat moment zijn er geen excuses meer en is Vitesse het aan zijn stand verplicht om op 18 april in De Kuip te strijden voor de fel begeerde zilveren Dennenappel.

