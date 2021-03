'Bij ons is het net zo veilig', ondernemers met condooms naar gemeentehuis

Om zich hard te maken voor de heropening van hun zaak, delen horecabazen in Wijchen dinsdag condooms uit met de leus: 'Bij ons is het net zo veilig'. De ondernemers denken namelijk dat hun terrassen even coronaproof zijn als de winkels die vanaf woensdag weer beperkt de deuren mogen openen.

Horecabazen gaan gebukt onder de coronacrisis. De omzet van hun sector daalde in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 44 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, meldt het CBS. En dat komt vooral door de strengere coronamaatregelen. "Dit moet geen maanden meer duren", begint Martijn Koot, eigenaar van het Wijchense Café Anneke. "Het is voor ons dan ook geen optie om stil te zitten."

En nu fervente shoppers vanaf woensdag weer mogen winkelen op afspraak is het volgens de horecabaas tijd voor actie. Dat die ondernemers wél kunnen profiteren van nieuwe versoepelingen, schiet bij Koot en zijn collega’s namelijk in het verkeerde keelgat.

"Uiteraard gun ik het ze, maar bij ons is het net zo veilig. Gasten moeten op afstand zitten, er zijn looproutes en kuchschermen. We snappen de willekeur gewoon niet. Daarom hebben we nu 2000 van die speciale condooms ingekocht."

Condoom voor de wethouder

Samen met een aantal andere Wijchense horecabazen trok Koot dinsdag naar het gemeentehuis om zijn rubbers uit te delen aan de plaatselijke ambtenarij. "Natuurlijk neem ik er een in ontvangst", deelt wethouder Nick Derks. "Het is ontzettend schrijnend om al die lege zaken te zien in het centrum." Hoewel de lokale politiek weinig voor de horeca kan betekenen qua versoepelingen, hoopt de gemeente toch ondersteuning te bieden.

Zo is Derks bezig met het schrijven van een brief, bestemd voor Den Haag. "Om aandacht te vragen voor de ingewikkelde situatie. De zakken van minister Hoekstra zijn diep, die van Wijchen iets minder. Maar als het straks weer kan, hopen we toch iets extra’s te doen voor onze ondernemers. Op welke manier, daar kom ik later op terug."

'Bij ons is het net zo veilig'

De condoomcampagne wordt gekoppeld aan een landelijke actie van Koninklijke Horeca Nederland, die café-eigenaren dinsdag oproept hun terras weer te openen. Ook het Wijchense Marktplein staat weer vol tafeltjes en stoeltjes. Dat is overigens wel allemaal voor de show: er wordt geen eten of drinken geserveerd. "Nu de terrassen buiten staan, kunnen we onze boodschap verspreiden", vertelt Koot. En die boodschap staat prominent op het hoesje van de condoom: "Bij ons is het net zo veilig."

