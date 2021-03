Gelderse horeca zet als ludiek protest terras buiten

“We willen een krachtig signaal afgeven dat we er klaar voor zijn”, zegt horecaondernemer Robby Welling uit Doetinchem. “Wij zijn de oplossing voor de volle parken en de drukke plekken. Mensen kunnen bij ons gereguleerd op het terras komen zitten, waarbij we ze registreren en een medische check vooraf doen. We willen echt laten zien dat we het veilig kunnen.”

Picknickkleedjes en condooms

Ook Martin Hüning van partycentrum Het Noorden in Aalten doet mee aan de actie. “De parken zijn overvol, maar op mijn terras mag niets”, zegt Hüning. Hij heeft zijn terras buiten opgebouwd, maar gaat bezoekers niet bedienen. Wel wil hij op de parkeerplaats een aantal kleedjes neerleggen. “Mensen die daarop gaan zitten, zouden dan wel een zelf opgehaalde of meegenomen consumptie mogen nuttigen.”

Ook in Wijchen is een ludieke actie bedacht om aandacht te vragen voor de horeca. De uitbater van café Anneke gaat condooms uitdelen aan publiek onder het motto: ‘Bij ons is het veilig.’

Een derde Gelderse horeca doet mee

De afdeling Gelderland van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verwacht dat circa een derde van de horecaondernemers in onze provincie meedoet aan de actie. “Lang niet alle horecaondernemers hebben een terras, dus dan kunnen ze ook niet meedoen”, zegt bestuurslid Diane Hilferink. Zelf is ze eigenaresse van een bowlingcentrum in ’s-Heerenberg.

“Hoewel ik geen terras heb, steun ik de actie wel.” KHN wil benadrukken dat ook bij de horecaondernemers de gezondheid voorop staat en ze zich ook aan de coronamaatregelen houden. “We willen vooral dat er gekeken wordt naar wat er binnen de regels wél mogelijk is.”

'De regels zijn duidelijk'

Handhavers van gemeenten zijn van plan om streng op te treden als ondernemers toch mensen toelaten op hun terras. “De regels zijn duidelijk”, laat de handhaving van de gemeente Nijmegen weten.

“Als mensen op een terras zitten, zullen zij gevraagd worden te vertrekken. De ondernemer is verantwoordelijk voor wat er op zijn terras gebeurt en zal daarop indien nodig worden aangesproken. Zo nodig zal een ondernemer die geen verantwoordelijkheid neemt, bekeurd worden.”

Stip op de horizon

Met deze actie hopen de horecaondernemers op meer perspectief en een duidelijke stip op de horizon. “We hopen echt dat de landelijke politiek iets met onze signalen gaat doen”, zegt horecaondernemer Welling. “We zien dat steeds meer mensen onze boodschap omarmen en ik denk dat we steeds een stapje dichter bij de opening van de horeca komen."

Bekijk ook ons coronablog.