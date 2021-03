Vitesse ging zonder amateurs en grote uitslagen richting halve finale beker

Vitesse zou in de eerste ronde moeten spelen tegen HHC uit Hardenberg, maar daar werd een stokje voor gestoken door de KNVB. De amateurclub werd uit het bekertoernooi gezet en de Arnhemse club kon zonder te spelen al in de koker voor de loting van de tweede ronde.

In die tweede ronde speelde Vitesse een uitwedstrijd. Op papier een best lastige, bij Willem II in Tilburg. De Arnhemmers wonnen uiteindelijk met 0-2 door doelpunten van jeugdspelers Million Manhoef en Thomas Buitink. Een degelijke zege, maar dat hoort natuurlijk bij het bekertoernooi. Het enige wat telt is doorgaan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Juichen na de 0-1 in Tilburg. Foto: Omroep Gelderland

Vervolgens stuitten de Arnhemmers op laagvlieger ADO Den Haag, deze keer in een thuiswedstrijd. De enige tot aan de halve finale. Vitesse scoorde in een redelijk moeizame wedstrijd twee keer, via Loïs Openda en Matus Bero. ADO deed vlak voor tijd nog iets terug, maar de 2-1 was genoeg om door te gaan naar de kwartfinale.

IJskoude kwartfinale

De kwartfinale was een ijskoude, bij temperaturen van -10. Vitesse zit in een slechte reeks in de competitie, maar weet wel de uitwedstrijd bij eerste divisionist Excelsior te winnen. Weer lukte het niet om met grote cijfers te winnen. Sterker nog, in de allerlaatste minuut viel pas de bevrijdende treffer van de Belg Openda. Daarbij moet nog wel even gezegd worden dat Vitesse al eerder een doelpunt maakte, maar de VAR die goal afkeurde. Dat leverde veel discussie op, omdat de bal bij een vrije trap van Bazoer niet helemaal stil zou hebben gelegen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Openda na zijn doelpunt in blessuretijd tegen Excelsior. Foto: Omroep Gelderland

Zo ging VVV naar de halve finale

Maar discussie of niet, Vitesse won dus. En staat in de halve finale tegen VVV Venlo. Die ploeg staan voor het eerst in 33 jaar in de halve finale. De Limburgers versloegen onderweg FC Den Bosch (4-2), Almere City (1-4), Go Ahead Eagles (1-0) en NEC (1-2). Alleen eerste divisionisten dus.

Vitesse kan vanavond vanaf 21.00 uur op weg gaan naar de tweede bekerfinale in vier jaar tijd. En lukt dat, dan wacht er wederom een soort uitwedstrijd. Want dan wordt er gespeeld in de Rotterdamse Kuip.