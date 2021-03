Verkiezingen zorgen voor grote uitdagingen, stemmen in scholen en verzorgingshuizen mag niet

Het organiseren van de verkiezingen gaat dit jaar anders dan anders. In Apeldoorn bijvoorbeeld hebben ze de helft van de vaste stemlocaties moeten laten gaan, want die waren bijvoorbeeld in basisscholen en verzorgingshuizen en dat kan niet door corona. Maar ook daar zijn ze creatief en zijn de voorbereidingen op de verkiezingen in volle gang.

En om te kijken hoe het ervoor staat met die voorbereidingen, kwam demissionair minister Kasja Ollongren maandag een kijkje nemen bij de gemeente Apeldoorn. "Ik ben onder de indruk. Als ik hoor hoeveel stemlokalen er normaal gebruikt worden en nu niet gebruikt kunnen worden. En dat dat dan ook wordt opgelost. Als ik zie hoeveel vrijwilligers zich hebben gemeld. Dan heb ik er zeker vertrouwen in."

Bij de gemeente zijn ze dag in, dag uit druk met de voorbereiding op de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart. De bedoeling is dat er uiteindelijk 107.000 mensen gaan stemmen in de Veluwse stad.

900 vrijwilligers hebben zich aangemeld

"Ik ben blij dat de voorbereidingen gewaardeerd worden door de minister", vertelt projectleider Hans Willem Pas. De projectleider had wat uitdagingen dit jaar.

"Door corona kunnen we niet terecht in basisscholen en verzorgingshuizen. Daardoor hebben we nu veel gymzalen als locaties en die moesten we allemaal opnieuw inrichten. Daarnaast wisten we dat het verloop van vrijwilligers bij stemlokalen groot was, maar inmiddels hebben zich 900 vrijwilligers aangemeld en daar kunnen we niet eens allemaal een beroep op doen." Uiteindelijk worden er zo'n 600 vrijwilligers in gezet op 80 verschillende stemlokalen.

'Kijkje in de keuken van het stemlokaal'

Een van die vrijwilligers zijn mbo-studenten Marc Pinkert (17) en Afin Shekbaker(18). Ze zijn zeer blij dat ze mogen helpen tijdens de verkiezingen, het zijn voor hun ook meteen stage-uren. "Ik vind het echt bijzonder dat ik daarbij mag helpen", vertelt Shekbaker. Je krijgt toch een stukje verantwoordelijkheid op die dag."

En die verantwoordelijkheid bestaat voornamelijk uit het naleven van de coronaregels, vertelt Pinkert. "Van ons wordt verwacht dat wij de stemmers begeleiden in de lokalen, zodat ze de looproutes volgen en de mondkapjes ophebben. Ik denk dat deze manier van stagelopen ook een goede stap is om studenten bekend te maken met het stemmen. Zo krijgen we toch alvast een kijkje in de keuken van het stemlokaal."