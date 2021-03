'Ik ben geen Messi', Vitesse-blikvanger Tannane bijt van zich af

De aanvallende middenvelder met het begenadigde linkerbeen staat al weken op vijf goals en vijf assists in de eredivisie. Die cijfers werden vooral opgebouwd in de eerste helft van het seizoen. Na de winterstop scoorde hij alleen tegen FC Emmen. In die wedstrijd noteerde hij ook een beslissende voorzet, net als voor de beker tegen Excelsior. De vormgever tobt met zijn vorm, zo lijkt het.

Dat Tannane niet het niveau haalt van de eerste maanden van het seizoen, vindt hij maar onzin. "Dat is niet waar. Ik heb ook na de winterstop mijn goals gemaakt en assists gegeven. Tegen VVV had ik ook weer een hele hoop assists kunnen geven."

Paal en lat

Tannane wijst op de vormcrisis waarin Vitesse belandde en wijst op pech. "Een balletje op de paal tegen PSV, tegen VVV in Venlo ook een paar keer en zaterdag thuis weer een bal op de lat. Als die vallen, wordt er gesproken van een hele andere Oussama Tannane. Dat is de voetbalwereld", wuift hij de kritiek weg. "Maar ik heb ook wel een hele goede eerste seizoenshelft gespeeld."

De 26-jarige Amsterdammer vertelt dan uitgebreid over tegenstanders die alleen maar bezig zijn om hem uit zijn spel te halen. Volgens de Marokkaans international wordt hem het voetbal zo onmogelijk gemaakt. "Trainers letten heel veel op mij. Dat is gewoon zo. Ik spreek met trainers die ik ken uit de eredivisie. Ze vragen voor de wedstrijd 'speel je' en dan zeg ik natuurlijk speel ik. Als dat niet zo is, kunnen we onze tactiek namelijk in de prullenbak gooien, hoor ik dan weer terug."

Geen kant op

"Trainers zetten twee of soms zelfs drie man op mij. Maar ik ben geen Messi die zo even vier man passeert en het helemaal alleen kan doen", vervolgt Tannane. "Als je wordt bewaakt, is het gewoon heel moeilijk om er goed uit te komen. Nee, dat is niet leuk. Er staat continu iemand naast je die wil dat je geen kant op kan. Of ik dan van slag en geïrriteerd raak? Nu niet meer, vroeger wel. Nu ben ik volwassen en kan ik daar mee omgaan. Maar als je ziet hoeveel overtredingen er op mij zijn gemaakt. Dat is niet normaal meer."

Ruimte

Hij wijst vervolgens naar zijn ploeggenoten. "Daarom is het ook belangrijk dat andere jongens opstaan. Die krijgen nu meer ruimte en daar moeten ze gebruik van maken. Dan wordt er ook minder gesproken over Tannane dit of Tannane dat. Je moet ook kijken waarom ik niet in die mogelijkheden kom om mijn eigen spel te spelen. Dat is omdat ik door meerdere mensen gedekt word."

Uit het niets

Zo bijt Tannane, ogenschijnlijk heel rustig, in aanloop naar de halve bekerfinale tegen VVV toch van zich af. Hij voelt de zware druk op zijn schouders bij Vitesse. Van een voetballer met zijn kwaliteiten wordt altijd iets extra's verwacht, zeker nu de belangrijkste weken van het seizoen aanbreken. "Ik ben een creatieve speler op het middenveld. We hebben andere spelers die hard werken en ook goede voetballers zijn, maar je moet ook wel creatief zijn. Daarom letten ze heel goed op mij, want ik kan uit het niets iets creëren."

Dinsdagavond moet Vitesse in deel 2 van het tweeluik met VVV de finale van de beker halen. "Met alle respect voor VVV, maar hij hebben meer kwaliteit. We hadden ook een heel slecht veld. Dat helpt ook niet mee, zeker niet voor mij. Zaterdag lag er nieuw gras en wonnen we met 4-1", besluit Tannane.

