Raadsleden hadden prijsstijging van 128% op ID-kaarten in Arnhem niet door

De prijs voor de aanschaf van identiteitskaarten (ID-kaarten) stijgt voor veel Arnhemmers dit jaar met 128 procent. De gemeenteraad stelde dat vast in de begroting, maar veel raadsfracties hadden geen idee dat dit het gevolg is van hun besluit. Volgens hen door de manier waarop het college dat opschreef.

"Het college had deze forse kostenstijging actief moeten communiceren en toelichten", meent Leo de Groot (Partij voor de Dieren). "Ik was me hier zeker niet van bewust", erkent Daniel Becker (ChristenUnie). "De burger wordt hier hard mee geraakt. Ik voel me daar niet goed over geïnformeerd." Het CDA vindt dat het college dit moet uitleggen.

Aanleiding voor de commotie is een Twitterbericht van oud-wethouder Martijn Leisink die de effecten doorrekende. Voorheen hanteerde de gemeente namelijk een gereduceerd tarief van 27,35 euro voor de aanschaf van ID-kaarten voor iedereen die op het moment van aanvragen niet beschikte over een reisdocument dat nog minimaal zes maanden geldig was. Die optie vervalt, waardoor alle inwoners het standaardtarief van 62,35 euro gaan betalen. En dat is 128 procent duurder.

'Wel erg verspreid'

Dat maakt het probleem van de stijgende kosten nog groter dan voor de gemeenteraad inzichtelijk was toen hij daarover besloot, constateert Mattijs Loor (D66). En hoewel zijn coalitiepartner Leendert Combee (VVD) aangeeft het verhaal destijds goed begrepen te hebben, erkent hij wel dat de benodigde informatie 'wel erg verspreid stond' over documenten en bijlagen.

Ook Guus van der Laak (Arnhem Centraal) heeft de prijsstijging niet doorgehad, maar steekt de hand in eigen boezem. "Hadden we maar beter moeten lezen of meer vragen moeten stellen." Mark Coenders (GroenLinks) begrijpt sowieso niet hoe zijn collega's dit gemist kunnen hebben. "Hoe dan? Het staat er duidelijk. Zelfs twee keer. Het is niet weggestopt in de begroting."

'Had misschien nóg duidelijker gekund'

Wethouder Jan van Dellen laat weten dat het niet de bedoeling was om onduidelijk te zijn. "We dachten dat we helder genoeg waren. Achteraf had het misschien nóg duidelijker gekund."

Volgens Gerrie Elfrink (SP) is de informatie versluierd opgeschreven, terwijl het college wist dat het een politiek gevoelig onderwerp is. De afspraak over het gereduceerde tarief stamt namelijk uit het vorige college waarin hij onder meer zelf wethouder was, legt Elfrink uit. Zijn partij doet dan ook een voorstel om het gereduceerde tarief weer terug te brengen en mensen die in de tussentijd meer hebben betaald daarvoor te compenseren.

'In strijd met coalitieakkoord'

Bovendien is de verhoging in strijd met het huidige coalitieakkoord, meent Loor. Daarin staat namelijk dat legestarieven niet zullen stijgen. Van Dellen heeft daar een andere uitleg bij. De coalitieafspraak betekent volgens hem dat het gemeentelijke deel van de tarieven niet mag worden verhoogd. De wethouder stelt dat dat ook niet is gebeurd en dat het afschaffen van dit 'bijzondere tarief' daar los van moet worden gezien.

