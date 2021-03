Rens van Eijden aast op langer verblijf bij NEC

De aanvoerder is heel duidelijk over zijn plannen. "Ik voel me hartstikke goed en heb het naar mijn zin hier. Uiteindelijk zal ik met de club in gesprek moeten."

Dat zal dan gebeuren met de nieuwe technisch directeur Ted van Leeuwen. "Ik heb hem al kort gesproken. Ik was geschorst tegen De Graafschap, toen kwam ik hem tegen in de lounge. Toen hebben we het nog niet over mijn eigen situatie gehad. Dat zal in de komende periode wel gaan gebeuren, maar dat heeft wat mij betreft nog geen haast."

Schorsing

Van Eijden ontbrak drie wedstrijden door een schorsing en die verloor NEC allemaal. Bij zijn rentree tegen Roda JC werd er direct weer gewonnen. Dus lijkt hij onmisbaar. "Helaas geldt dat niet voor het hele seizoen. Maar fijn om weer terug te zijn en die drie punten te pakken. Ik vond de schorsing vrij overdreven, maar ze gooiden het op een slaande beweging. En moest ik op de blaren zitten. Uiteindelijk is dat het verleden en ik ben er weer bij. Op naar nog meer punten."