Vrees voor sluipverkeer, nu provinciale weg maandenlang dicht gaat

En daar is de Stichting Gemeenschap Rietmolen blij mee. "We maken ons toch zorgen over automobilisten die sluiproutes zoeken", zegt Patriek Piepers van de stichting. Tijdens eerdere werkzaamheden was het druk in Rietmolen. "En met al die smalle 30 kilometerwegen willen we liever niet dat mensen die hier niet moeten zijn, hier wel een weg zoeken."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Wat gebeurt er?

De N315 is één van de belangrijkste routes naar de nieuwe N18. Veel verkeer uit de Achterhoek rijdt via deze weg naar de N18 en dat betekent dat de weg druk is. De provincie Gelderland wil de weg daarom veiliger maken. De afgelopen tijd zijn bomen gekapt en wordt de weg breder gemaakt. Als de weg verbreed is, worden er weer nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast krijgt de weg bij Rietmolen een rotonde.

Met die rotonde is Rietmolen erg blij. "Straks kunnen ook wij veilig de weg op komen", zegt Piepers. Die rotonde wordt ook bijzonder, want de dorpelingen hebben zelf een ontwerp gemaakt voor de rotonde.

"We hebben bedacht een groot waterrad van een watermolen op de rotonde te bouwen", vertelt Jan Willem ten Beitel, ook van de stichting Gemeenschap Rietmolen. "Ooit heeft hier een watermolen gestaan en daar dankt Rietmolen ook zijn naam aan. We vinden het gepast die geschiedenis nieuw leven in te blazen en daarom komt er een groot rad op de rotonde."

Schets van de rotonde. Foto: Omroep Gelderland

Werkzaamheden duren nog een tijd

Maar voordat de inwoners gebruik kunnen maken van de rotonde, moet er nog heel veel werk verzet worden. Pas als de zomervakantie begint, op 31 juli, is het werk klaar.

Tot die tijd hopen de inwoners van Rietmolen dat automobilisten de omleidingsroutes volgen en niet via Rietmolen rijden. "Misschien is de coronatijd dan juist voor ons wel een goede tijd", zegt Piepers. "Want er zijn nu minder mensen op de weg."