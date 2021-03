Veegwagen en onkruidmobiel aan de slag in Buren en Neder-Betuwe

Het onkruidmobiel rijdt elektrisch en verbrandt gas om met hete lucht in een kap voorop het onkruid te doden. Avri kijkt of op deze mobielen in de toekomst ook andere toepassingen kunnen worden geplaatst, zoals een kantensnijder voor gras. De machine is ontwikkeld door Nimos uit Rhenen.

Het vegen en onkruid bestrijden was in de regio uitbesteed aan externe bedrijven die dit een aantal keer per jaar uitvoeren. Avri wil dit als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie weer steeds meer zelf doen. Daarbij worden vaak mensen ingezet die moeilijker aan werk komen.

Machines altijd actief

In plaats van een paar keer per jaar zijn de machines continu actief en worden ze zoveel mogelijk ingezet op de plekken waar het het meeste nodig is. Aan de hand van data over het gebruik van de machine en meldingen van inwoners worden zo de routes bepaald.

De eerdere experimenten in Tiel en West Betuwe met de eigen voertuigen om vuil en onkruid te bestrijden zijn in de buurgemeenten met belangstelling gevolgd. Buren besloot als eerste op het systeem over te stappen. Dat komt ook doordat het contract met de aannemer hier afliep.

Eerst alleen Kesteren

Om de capaciteit van de machines goed te benutten, is de samenwerking met Neder-Betuwe gezocht. Hier gaat het vooralsnog alleen om het dorp Kesteren. Voor de rest van de gemeente lopen de contracten met aannemers nog een jaar. Deze maandag hebben de wethouders Pieter Neven (Buren) en Stefan van Someren (Neder-Betuwe) de machines in gebruik genomen.

Zie ook: Dit elektrisch wagentje gaat onkruid met hete lucht te lijf