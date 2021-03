Het ziekenhuis helpt patiënten steeds vaker op afstand

Alsof er een olifant op haar borst zat. Bij Sandra Verhulst sloeg de corona op haar hart en ze dacht dat ze dood ging. Nu is ze al maanden aan het revalideren. Vanaf oktober al. Gelukkig voor haar kan dat voor een flink deel met hulp op afstand door mensen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

Vragen en grafieken

In plaats van een bezoek aan het ziekenhuis een app vol vragenlijsten. Voor steeds meer mensen en voor steeds verschillende aandoeningen kan dat. Revaliderend coronapatiënt Sandra Verhulst uit Beuningen gebuikt de app al maanden.

"Dan ga je invullen hoe het met je gaat", zegt ze terwijl ze door de app scrolt om te laten zien hoe die werkt. "Je hebt verschillende grafieken, zoals somberheid en kortademigheid." Ze blijft even hangen bij die laatste en volgt met haar vinger de stijgende lijn. "Hier zie je dat het weer wat slechter gaat."

En als het dan slechter gaat, zien ze dat in het ziekenhuis ook. De longarts nam telefonisch contact op met Sandra, paste de medicatie aan en de kortademigheid werd zo weer minder erg. Voor de coronacrisis werd de app al gebruikt, maar sinds de uitbraak van COVID-19 heeft er gebruik ervan wel een grote vlucht genomen.

Bang

Imke van de Coevering ziet in het Canisius Wilhemina Ziekenhuis in Nijmegen wat de patiënten op de app invullen. "Ze hoeven nu dus in principe minder vaak naar het ziekenhuis. Omdat we met kleine dingetjes al kunnen helpen. En in deze tijd willen mensen überhaupt niet zo graag naar het ziekenhuis. Omdat ze bang zijn voor corona en de deur uit moeten. Dus dan is het heel makkelijk dat ze thuis geholpen kunnen worden."

Sandra vindt dat ook heel prettig. "Dan kun je je energie ergens anders in stoppen. In je herstel. Dan kun je telefonisch contact hebben en begeleiding. Dat is fijn, dan hoef je niet met de auto eerst naar het ziekenhuis en daar kom je ook andere mensen tegen waardoor je weer meer risico loopt. Want in het begin ben je wel bang dat je nog een keer corona krijgt. Daar ben je wel voorzichtig door."

