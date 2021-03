Met deze vier tips van Ronald maak je van complimentendag een succes

"We zijn het in de Nederlandse cultuur niet zo gewend elkaar complimenten te geven", zegt Ronald van Blijswijk. De yogaleraar uit Arnhem heeft onderzoek gedaan naar het geven van complimenten. Hij is voorstander van de maandag gehouden nationale complimentendag. Zo'n voorstander zelfs dat hij er zelfs liever een complimentenweek van zou maken. "Het is heel belangrijk elkaar complimenten te geven en te ontvangen."

"Een compliment geeft tolerantie naar elkaar. Het geeft waardering en je wordt er blij van." Juist op dit moment, met alle coronamaatregelen, is het geven van complimenten belangrijker dan ooit, aldus Van Blijwijk.

"Het leven wordt wat prettiger, want als jij een compliment krijgt voel je je goed." De yogaleraar legt uit dat het geven van een compliment bij jezelf en bij de ander in het lichaam stoffen vrijmaken, waarvan je blij wordt en het is gratis."

En als het gratis is, zou het geven van complimenten onder de Nederlandse bevolking wel eens aan kunnen gaan slaan. Dat is ook nodig, vindt Van Bijswijk: "We hebben hier een beetje een moppercultuurtje. We vergeten het af en toe complimenten te geven."

Maar hoe geef je nou een goed compliment? Van Blijswijk geeft vier tips.

1 Laat horen en zien, dat je de ander waardeert.

2 Houd het persoonlijk.

3 Spreek de talenten van de ander uit.

4 Tel je zegeningen.

"Als je thuis komt, stel je zelf dan de vraag. Wat ging er allemaal goed vandaag? Er zijn echt wel heel veel dingen die je kan benoemen. Zo creëer je een hele prettige sfeer. Ik denk dat dat een heel goed vaccin is tegen wat we nu allemaal meemaken."

